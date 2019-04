Saková vymenovala staronového policajného prezidenta: Lučanský prezradil svoje priority

Stabilizácia Policajného zboru a zvýšenie dôveryhodnosti polície sú prioritami staronového prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského.

Povedal po tom, ako ho ministerka vnútra Denisa Saková na základe výsledkov výberového konania vymenovala do funkcie. Lučanský bol dočasným šéfom polície už od leta 2018, keď nahradil Tibora Gašpara. "Všetky kroky, ktoré budem ako prezident Policajného zboru vykonávať, budú smerovať k týmto dvom prioritám," povedal Lučanský. Zároveň zopakoval, že v prípade nástupu nového ministra vnútra nevylučuje odchod z funkcie. "Všetko je vecou dohody," zdôraznil. Na otázku, či bude zasahovať do tímov, ktoré vyšetrujú napríklad kauzu Gorila alebo vraždu novinára Jána Kuciaka, povedal, že na to zatiaľ nemá dôvod, keďže majú jeho plnú dôveru.

Saková skonštatovala, že dôvodom, prečo do funkcie nakoniec vybrala Lučanského a nie jeho konkurenta Ivana Ševčíka, ktorého tiež odporučil brannobezpečnostný výbor parlamentu, bol ten, že za Lučanského hlasovalo sedem poslancov. "Ani jeden poslanec nehlasoval proti," povedala.

Lučanský nastúpil do polície v roku 1989, pričom väčšinu svojho pôsobenia strávil v radoch kriminálnej polície. V roku 2004 nastúpil na Úrad boja proti organizovanej kriminalite a v roku 2012 bol vymenovaný za prvého viceprezidenta PZ. Od roku 2016 viedol policajnú inšpekciu a od júna 2018 zastával funkciu dočasného policajného prezidenta.