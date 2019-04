Letecké nešťastie, pri ktorom zahynula aj rodina poslanca Hrnka: Ivanka Trumpová si uctila pamiatku obetí

Ivanka Trumpová, dcéra prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho poradkyňa, si v pondelok v etiópskej metropole Addis Abeba uctila pamiatku obetí pádu lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines z marca tohto roku. Letecké nešťastie si vyžiadalo 157 obetí vrátane štyroch občanov SR.

Trumpová podľa agentúry AP zavítala do Katedrály sv. Trojice, kde sa stretla s náboženskými hodnostármi a položila veniec kvetov, ktorým si uctila pamiatku obetí leteckého nešťastia. Medzi nimi bolo aj 21 zamestnancov OSN a 12 humanitárnych pracovníkov. Časť cestujúcich lietadla typu Boeing 737 MAX, ktoré sa zrútilo niekoľko minút po štarte z Addis Abeby, smerovala do kenského hlavného mesta Nairobi, kde sa konala konferencia OSN.

V dôsledku tohto nešťastia mnohé letecké spoločnosti prerušili prevádzku lietadiel typu Boeing 737 MAX a viaceré štáty zakázali ich prelety cez svoj vzdušný priestor. Rovnaký typ lietadla sa za veľmi podobných okolností zrútil aj vlani v októbri v Indonézii, pričom zahynulo všetkých 189 ľudí na palube. Ako informovala rozhlasová spoločnosť BBC, Trumpovej návšteva v Afrike má za cieľ prezentovať iniciatívu americkej vlády zameranú na podporu zamestnanosti žien, a to ich školením, aby potom pomohli iným ženám získať dobre platené pracovné miesta. Do roku 2025 by výhody tohto programu malo využiť okolo 50 miliónov žien z rozvojových krajín.

Podľa Trumpovej Spojené štáty sú presvedčené, že "investovanie do žien" je príkladom rozumnej rozvojovej politiky a podnikania. Dodala, že "je to aj v našich bezpečnostných záujmoch, pretože ženy, ktoré majú právo na podporu, podporujú mier a stabilitu". Program Globálny rozvoj a prosperita žien (W-GDP) bol spustený vo februári. Je v súlade so zámerom vlády USA, ktorá obmedzila rozpočet pre zahraničnú pomoc a bráni v pomoci tým organizáciám, ktoré podporujú alebo vykonávajú potraty.

BBC pripomenula konštatovanie viacerých afrických analytikov, ktorí si pri predstavení programu americkej vlády pre Afriku všimli, že v ňom nie sú akcentované hodnoty ako podpora demokracie, slobodné a spravodlivé voľby, politické a občianske práva. Pokiaľ ide o Afriku, Trumpova administratíva považuje za prioritu boj proti terorizmu a kontrolu vplyvu Číny. Trumpová sa počas pobytu v Etiópii zúčastní aj na summite Svetovej banky. Neskôr zavíta aj do západoafrického štátu Pobrežie Slonoviny, kde si pozrie farmu na pestovanie kakaa a zúčastní sa na konferencii o ekonomických príležitostiach pre ženy z tohto regiónu.