Nešťastní rodičia, ktorí prišli o Jarka († 1): Za smrť synčeka chcú od nemocnice odškodné

Utrápení rodičia z Popradu chcú zabojovať o spravodlivosť aj na súde. Vlani v apríli tragicky stratili svojho milovaného synčeka Jarka († 1).

Chlapček bojoval o svoj život už od narodenia. Tesne po príchode na svet ho totiž museli oživovať a odborníci skonštatovali, že zdravotníci pri pôrode nepostupovali správne.

Jaroslav (27) a Nikola (27) sa na príchod svojho synčeka tešili dlho pred pôrodom. Tehotenstvo bolo rizikové. Napokon však lekári po úprave zdravotných ťažkostí spojených graviditou mladej mamičky pristúpili k prirodzenému pôrodu. Ten sa však nečakane skomplikoval. “Bol som pri pôrode, boli to najťažšie chvíle môjho života. Lekári sa počas komplikácií rozhodovali akú metódu pôrodu majú zvoliť. Nakoniec zostali pri prirodzenom pôrode. Naše dieťatko sa však zakliesnilo v brušku a museli ho po príchode na svet oživovať a to sa prejavilo aj na jeho následnom zdravotnom stave,” vysvetlil Jaroslav.

Nepomohlo ani to, že malého Jarka rýchlo previezli do Prešova. Začali mu odumierať mozgové bunky. “Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skonštatoval, že lekári v Poprade nepostupovali správne,” pripomenul otec. Spoločne s mamičkou sa snažili poskytnúť tú najkvalitnejšiu zdravotnícku starostlivosť. “Za rok sme najazdili 65-tisíc km, stokrát sme boli v Košiciach v hyperbarickej komore. Jazdili sme za špecialistami po celom Slovensku aj v Čechách. Nakúpili sme zdravotnícke pomôcky za stovky eur. Budeme žiadať refundáciu na súde. Zatiaľ sme ju vyčíslili na niečo vyše 10-tisíc eur, môže to však byť aj viac. Žalobu prípadne doplníme. Záleží aj od toho, aký bude záver znaleckého posudku, ktorý má určiť závažnosť pochybenia pôrodníkov. Budeme veriť v spravodlivosť,” uzavrel otec.

Prípad vyšetruje aj polícia. “Vyšetrovateľ odboru začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. V súvislosti s uvedeným trestným stíhaním doposiaľ nebola obvinená žiadna osoba. Vzhľadom na vykonávané procesné úkony, poskytnutie bližších informácií by mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Bližšie informácie poskytneme, ak to procesná situácia dovolí,” uviedla Gabriela Gabošová z Krajského riaditeľstva polície v Prešove.