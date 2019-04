Pikantný trapas princa Williama: Pripínal odznak slávnej herečke, toto určite neplánoval!

Herečka Emma Thompson sa vlani stala držiteľkou britského šľachtického titulu dáma po tom, čo z rúk princa Williama dostala Rad britského impéria s hodnosťou komandérka.

Lenže v tej chvíli sa skoro stala tiež majiteľkou piercingu bradavky. Budúci britský kráľ jej totiž hrot odznaku zabodol do bradavky ľavého prsníka a ona sa neudržala a obrad ozvláštnila hlasným krikom.

,,Dostanete dva odznaky. On ich musel pripichnúť na oblečenia a je to trochu problém s bradavkou, takže tam si hovoríte ,Bože, to som nečakala´. A v tomto veku už ich mám celkom ovisnuté, takže v oboch prípadoch to bolelo. Tak som vydala veľmi hlasný a veľmi nevhodný výkrik priamo v Buckinghamskom paláci," priznala päťdesiatdeväťročná dáma Emma.



Tridsaťšesťročný princ sa jej vraj s rumencom v tvári ospravedlnil. Emma Thomspon, ktorá sa osobne priatelí s princom Charlesom, chcela Williama po obrade vybozkávať. ,,Tak som sa spýtala ,Nemôžem vás teraz pobozkať, že?´A on odpovedal ,Nie, nemôžete´," priznala krátko po minuloročnom ceremoniáli britská herečka. Emma Thompson hrala vo filmoch Láska nebeská, Dieťa Bridget Jonesovej, Johnny English znova zasahuje či v niekoľkých dieloch Harryho Pottera.