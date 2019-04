Chov najnebezpečnejšieho vtáka na svete sa mu stal osudným: Kazuár zabil farmára

Kazuár, veľký nelietavý vták, ktorý voľne žije len na Novej Guinei, zabil cez víkend farmára neďaleko mesta Gainesville na americkej Floride.

Ako informovala miestna polícia, farmár pravdepodobne pri kŕmení tohto vtáka spadol na zem a kazuár naňho zaútočil. Sedemdesiatpäťročného Marvina Hajosa previezli do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti, tam však zakrátko zraneniam podľahol.

Kazuár, ktorý je príbuzným známejšieho emu hnedého, je podľa tlačovej agentúry The Associated Press (AP) najnebezpečnejším vtákom na svete. Dorastá do výšky až dvoch metrov, váži 60 kilogramov, v behu vie dosiahnuť rýchlosť až 50 kilometrov za hodinu a má desať centimetrov dlhé pazúre, ktoré sú ostré ako dýka.