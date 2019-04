Nechcela s ním mať sex, tak ju zabil: Muža, ktorý udusil a dokopal svoju ženu, dostihla karma

Brit obvinený z udusenia a dokopania svojej ženy k smrti, keď s ním odmietla mať sex, umrel po zraneniach, ktoré utrpel v thajskom väzení.

Potvrdil to úrad pre zahraničné veci. 51-ročný Kevin Smitham z Nottinghamu čakal vo väzení na súd v prípade brutálneho usmrtenia svojej 29-ročnej ženy. Ostávali spolu u jej matky v Ubon Ratchathani, kvôli oslave nového roku. Jedného večera spolu pili a on jej začal robiť návrhy. Sex s ním odmietla, čo ho rozzúrilo. Obviňoval ju z toho, že chodí za inými mužmi, a kopol ju. Keď sa jeho žena Kanda snažila utiecť, chytil ju pod krk. Jej telo našli susedia 16. apríla minulého roku prikryté dekou.

Podľa polície ju Kevin napadol, zakryl jej telo a šiel do postele. Držali ho vo väzbe, no v auguste minulého roku našli jeho telo na okraji väzenia. Utrpel smrteľné zranenia a neskôr zomrel v nemocnici. To, ako zranenia utŕžil, nie je známe.