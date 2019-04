Oslavy titulu sa nekonajú: Nitra zlomila obrovské prekliatie

Hokejisti Nitry zdolali hráčov Banskej Bystrice 2:1 po samostatných nájazdoch vo štvrtom zápase finále play-off slovenskej Tipsport ligy. Nitrania znížili stav finálovej série na 1:3.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V zápase vysokej úrovne v riadnom hracom čase gól Nitry strelil v 39. min Erik Čaládi, za hostí vyrovnal v 50. min na 1:1 Tomáš Zigo. Dramatické predĺženie nerozhodlo, a tak prišli na rad nájazdy. Ten rozhodujúci premenil 27-ročný kanadský obranca v službách HK Nitra Graeme McCormack. Brankára Banskej Bystrice Stephona Williamsa prekonal strelou pomedzi betóny. Nitrania sa dočkali víťazstva nad Banskou Bystricou po 17 prehrách v sérii. Finálová séria bude pokračovať v utorok 16. apríla od 18.00 h na ľade Banskej Bystrice. Domáci budú mať druhú možnosť na dovŕšenie majstrovského hetriku. Nečakaná reakcia tribún po debakli: Fanúšikovia Nitry sú ozdobou finálovej série

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - finále play-off - štvrtý zápas (hrá sa na štyri víťazstvá) - nedeľa:

HK Nitra - HC '05 iClinic Banská Bystrica 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0) - /stav série: 1:3/

Góly: 39. Čaládi (Hrušík), rozhod. sam. nájazd McCormack - 50. Zigo (Faille)

Vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Stano, Snášel - Gajan, Šefčík, 3600 divákov (vypredané)

samostatné nájazdy: Buček (NR) - nedal,Faille (BB) - premenil /0:1/, Lantoši (NR) - nedal, Asselin (BB) - nedal, Kerbashian (NR) - premenil /1:1/, Zigo (BB) - nedal, Fominych (NR) - nedal, Higgs (BB) - nedal, McCormack (NR) - premenil /2:1/, Lunter - nedal, koniec 2:1

Zostavy:

Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, Morrison, Korím, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda, Štefanka - Hrušík, M. Slovák, Fominych - Kerbashian, Šiška, Scheidl - Lantoši, Bortňák, Buček - Minárik, Čaládi, Pätoprstý

Banská Bystrica: S. Williams - Mihálik, Marshall, K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Asselin, Faille, Selleck - Bartánus, Higgs, M. Lunter - Lamper, A. Šťastný, Zigo - Koper, Češík, Matoušek - T. Surový

Banská Bystrica bola najmä v závere prvej tretiny blízko ku gólu. Hostia sa v Nitre dostali do presilovky piatich proti trom po vylúčeniach Versteega a McCormacka, ktorí putovali na trestnú lavicu v rozpätí 35 sekúnd. Asselin bol v samom závere úvodného dejstva najbližšie ku gólu, ale netrafil do odkrytej časti bránky Nitry. Domáci sa napokon ubránili Na začiatku druhej tretiny bol vylúčený za hrubosť hosťujúci Zigo, ale najväčšiu šancu pri presilovke Nitry mal "baran" Češík. V polovici zápasu bolo na ľade viac vzruchu. Domáci Slovák sa už-už dostával do stopercentnej šance, ale puk sa k nemu nedostal po skvelom obrannom zákroku Marshalla. Vzápätí sa rútil na domáceho brankár Šimbocha Higgs, ktorého nedovolene zastavil Sloboda. Rozhodca nariadil trestné strieľanie, ale Higgs nevyzrel na Šimbocha. V závere druhej tretiny hráči Nitry pritlačili svojho súpera a vyplatilo sa im to. V čase 38:35 min otvoril skóre Erik Čaládi, ktorý po viackrát odrazenom puku v pokľaku prekonal Williamsa. Bolo to vôbec najdlhšie čakanie na gól vo finálovej sérii. Hokejista Kozák a jeho Nela opäť provokujú: Najerotickejší záber z dovolenky V úvode tretej tretiny mali Nitrania výhodu presilovky o dvoch mužov, ale napriek kolotoču Williamsa neprekonali. V polovici tretej tretiny musel druhýkrát v zápase na trestnú lavicu nitriansky obranca McCormack a hosťom trvalo iba 20 sekúnd, kým skórovali. Po strele Failleho zasunul odrazený puk za Šimbocha Zigo - 1:1. V 5. min predĺženia sa Buček "preštrikoval" až pred Williamsa, ale neprekonal ho. Na druhej strane mohol rozhodnúť Zigo, no pokračovalo sa ďalej. Williams vychytal Bučeka aj v 8. min predĺženia, keď sa mu v nájazde hodil pod nohy. Do konca predĺženia zostávalo už len 37 sekúnd, keď mal rozhodnutie na hokejke kanonier "baranov" Asselin. Proti jeho strele sa vytiahol Šimboch. Ten výborne zasiahol lapačkou aj po pokuse Southorna v samom závere predĺženia.

Napokon museli rozhodnúť samostatné nájazdy. V nich viedli po dvoch sériach hostia 1:0 zásluhou Failleho, ale potom zaúradovali legionári domácich a Kerbashian s McCormackom preklopili víťazstvo na stranu "corgoňov".