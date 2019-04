Západ verzus Moskva: Slováci majú jasno v tom, akú zahraničnú politiku by sme mali uprednostniť

V spore o podobu slovenskej zahraničnej politiky stojí jasná väčšina Slovákov za ministerstvom zahraničných vecí. Vyplynulo to z prieskumu o tom, či by sa Slováci chceli uberať viacej západnou, proeurópskou a proatlantickou cestou, alebo by sa radšej vydali Putinovou cestou.

V prieskume agentúry Focus pre televíziu Markíza sa anketári spýtali 1 200 ľudí na ich predstavu o našej zahraničnopolitickej orientácii. Otázka znela: „Ktorú z nasledujúcich možností uprednostňujete, pokiaľ ide o orientáciu zahraničnej politiky Slovenska?“ Respondenti mali na výber dve možnosti v takomto znení: „Jednoznačnú proeurópsku a proatlantickú zahraničnú politiku, ako ju presadzuje ministerstvo zahraničných vecí“ alebo „Proruskejšiu zahraničnú politiku, ako ju presadzuje Andrej Danko“. Otvoriť galériu Zdroj: Focus Lajčákov rezort diplomacie presadzujúcej euroatlantickú orientáciu na plnej čiare zvíťazil. Nie je asi žiadnym prekvapením, že pre proruskejšiu orientáciu sa vyjadrili iba voliči SNS a ĽSNS. Prekvapivo, aj z ich radov je viac než tretina voličov za proeurópsku orientáciu.