Hráči splnili svoj vytúžený cieľ: Bravo Slovan, bravo nám!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2018/2019 na trávniku MŠK Žilina 3:0 a v šesťzápasovom predstihu definitívne spečatili zisk majstrovskej trofeje.

"Sme majstri, pocity sú super. Je to top. Bravo Slovan, bravo nám. Sme šťastní, chceli sme vyhrať už tu, aj keď je do konca ešte šesť zápas, my už máme titul. Dnes sme si to vymenili s Mohom, ja som mu dvakrát prihral na dva góly. Nie je ľahké tu vyhrať 3:0. A prišlo aj veľa našich fanúšikov."



Moha, stredopoliar Slovana: "Super sme majstri. S Andražom si výborne rozumieme, dnes prihral na dva moje góly. Ďakujeme fanúšikom, prišli sem v hojnom počte a podporili nás."

Marin Ljubičič, stredopoliar Slovana: "Oslavy budú, ale aké to si nechávame pre seba. Som šťastný. Ja hrám na Slovensku 5 sezón, je to prvý titul. Musím pogratulovať celému klubu, mužstvu, trénerom a vedeniu. História je na to, aby sa prekonávala. Je to pekné. Dal som gól, nehrá sa tu ľahko, Žiline držím palce v pohári, ale dnes sme boli lepší my."



Joeri de Kamps, stredopoliar Slovana: "Som pyšný na tento klub. Sme šťastní, získali sme titul, cieľ bol vyhrať tento zápas. Ešte máme šesť kôl a v pláne máme neprehrať."

"Som tu tretí rok a mám prvý titul. Som šťastný. Mali sme tu stanovený istý cieľ a ten sa nám podarilo splniť."