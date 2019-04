Obor sa vzniesol do vzduchu: Lietadlo Stratolaunch má rozpätie krídiel väčšie ako futbalové ihrisko

Svet má nové najväčšie lietadlo. Stroj Stratolaunch s rozpätím krídel väčším ako futbalové ihrisko absolvoval v sobotu prvý let. Lietadlo s dvomi trupmi a šiestimi motormi je určené na nosenie a vypúšťanie kozmických lodí.

Najväčším lietadlom na svete bol doteraz Antonov An-225 Mrija. Ten si aj zachová prvenstvo v najvyššej celkovej hmotnosti. Stratolaunch ho však prekonáva rozpätím krídel. Je to dané aj ich konštrukciou. An-225 má jeden klasický trup a náklad nosí buď v ňom, alebo na chrbte. Stratolaunch má dva trupy a náklad nosí zavesený pod krídlom medzi nimi.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

A nie je to hocijaký náklad. Stratolaunch má nosiť vesmírne lode s turistami či rakety so satelitmi. Tým, že ich vynesie do výšky a vypustí až tam, im ušetrí veľké množstvo paliva, ktoré by potrebovali pri štarte zo zeme. K vypusteniu z lietadla dôjde vo výške 15 km a potom vesmírne plavidlá dosiahnu obežnú dráhu. Využívať to chce napríklad spoločnosť Virgin Galactic so svojimi turistickými raketami SpaceShipTwo.

Lietadlo začali vyvíjať v roku 2011. Projekt financoval aj zakladateľ Microsoftu Paul Allen, ktorý vlani v októbri podľahol rakovine. Dožil sa tak dokončenia lietadla v máji 2017, ale prvého letu nie. Stroj sa vzniesol z letiska v Mohavskej púšti v sobotu 13. apríla ráno a po 2,5 hodinách vo vzduchu v poriadku pristál. Pri prvom lete Stratolaunch dosiahol rýchlosť 274 km/h, ale nechceli ho hneď testovať na maximum. Jeho šesť motorov mu umožňuje dosahovať omnoho vyššie výkony.

Porovnanie gigantov

An-225 Mrija Otvoriť galériu An-225 Mrija Zdroj: reuters

- prvý let: 21. 12. 1988

- rozpätie: 88 m

- dĺžka: 84 m

- max. hmotnosť: 640 t

- hmotnosť nákladu: 254 t

- početmotorov: 6

- max. rýchlosť: 850 km/h

Stratolaunch Otvoriť galériu Stratolaunch Zdroj: reuters

- prvý let: 13. 4. 2019

- rozpätie: 117 m

- dĺžka: 73 m

- max. hmotnosť: 590 t

- hmotnosť nákladu: 250 t

- početmotorov: 6

- max. rýchlosť: 853 km/h