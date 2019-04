Tréner nových majstrov Ševela: Sme šťastní, že titul je už v Bratislave

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom 4. kole nadstavby Fortuna ligy 2018/2019 v Žiline nad MŠK 3:0 a s obrovským predstihom šiestich kôl získali majstrovský titul.

Pre Slovan je to rekordný deviaty titul v ére samostatnosti. "Belasí" v tomto ročníku najvyššej súťaže ešte neprehrali a pred druhým DAC Dunajská Streda majú nedostihnuteľný 19-bodový náskok.

„Boli sme si vedomí našej sily, ale aj sily súpera, vedeli sme, že je na tom dobre kombinačne, a tomu sme prispôsobili aj taktiku.Prirovnal by som zápas k európskemu, jedno mužstvo bolo silnejšie na lopte, druhé čakalo na chyby súpera so snahou potrestať ich. Hráči mali v zápase víťaznú mentalitu, ktorú sme budovali celú sezónu. Výsledok je možno pre súpera krutý, ale my sa pozeráme iba na seba.