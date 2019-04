Golonka si spomína na parťáka Staršieho († 85): Zaslúžil si viac úcty, ako sa mu dostalo!

Smutná správa obletela v sobotu popoludní hokejové Slovensko! Niekdajší hokejista a legendárny tréner Ján Starší zomrel vo veku 85 rokov, keď podľahol dlhej chorobe.

Táto informácia veľmi zasiahla jeho dlhoročného kamaráta a bývalého spoluhráča z bratislavského Slovana či reprezentácie Jozefa Golonku (81).

„Je mi veľmi smutno, odišiel velikán slovenského i československého hokeja. Bol to vynikajúci chalan, ktorý sa z malej obce Sokolče dokázal vypracovať na veľkú osobnosť. Úprimnú sústrasť celej Jankovej rodine, najmä manželke - vynikajúcej bývalej basketbalistke, ktorá s ním bola celý život,“ vyjadril sa pre Nový Čas jeho dlhoročný kamarát a spoluhráč Jozef Golonka, ktorého smutná správa zastihla v španielskej Malage.

Golonka spolu s Julom Černickým a so Starším vytvorili v minulosti úderný skvelý útok. „S Julom, ktorý je stále vo výbornej forme, sa stále stretávame a chodíme spolu aj na Slovan. Aj som mu hovoril, že zavoláme aj Jankovi, ale vravel, že radšej nech mu nevolám, pretože nie je na tom dobre a mohlo by ho to iba rozrušiť. Vedeli sme, že nie je zdravotne v poriadku, ale že to príde tak rýchlo, to som nečakal,“ pokračoval Golonka, ktorý sa s už nebohým kamarátom poznal dlhé roky.

„Vyše 60 rokov sme sa poznali. Musím povedať, že naši predstavitelia hokeja mu mali vzdať viac úcty, tej sa mu, žiaľ, nedostalo. Takýto človek si ju zaslúžil od všetkých priaznivcov športu, a najmä nášho hokeja,“ dodal smutne na záver.

Úspešný hráč i tréner

Ján Starší sa narodil v už neexistujúcej obci Sokolče, odkiaľ pochádzal aj prvý slovenský víťaz NHL Stan Mikita, ktorý vlani tiež odišiel do hokejového neba. Takmer celú aktívnu kariéru absolvoval ako útočník v Slovane a na medzinárodnej scéne získal ako hráč jednu striebornú a dve bronzové medaily z MS. Ako tréner československého výberu sa podpísal pod dve zlaté, štyri strieborné a bronzovú medailu zo šampionátov. Na trénerskom konte má aj striebro zo zimných olympijských hier v roku 1976 a rovnakú medailu aj z historicky prvého ročníka Kanadského pohára.