Mercedes ovládol jubilejné preteky: Hamilton na čele šampionátu

Jubilejné tisíce preteky formuly 1 Veľkú cenu Číny ovládli monoposty Mercedesu. Po víťazstvo si došiel úradujúci majster sveta Lewis Hamilton pred Valtterim Bottasom. Jazdci nemeckej stajne sa tak i v tretích pretekoch v sezóne zoradili na prvých dvoch miestach.

Hamilton, ktorý je so šiestimi triumfami najúspešnejším jazdcom na okruhu v Šanghaji, zdolal Bottasa o šesť sekúnd. Päťnásobný majster sveta nadviazal na dva týždne staré prvenstvo z Bahrajnu a posunul sa do čela priebežného poradia pred Bottasa. Na treťom mieste skončil Sebastian Vettel z Ferrari a štvrtý bol Max Verstappen z Red Bullu.

povedal po víťazstve Lewis Hamilton.

Jeho tímový kolega priznal, že už myslí na odvetu. „Rozhodol štart, tam som si to prehral. Už nie som líder šampionátu, no chcem sa vrátiť do jeho čela,“ povedal Valtteri Bottas.