Marián Čekovský drží drastickú diétu: Na kamaráta z kapely mal divnú požiadavku, ktorú by nesplnil každý

Odopiera si! Hudobník Marián Čekovský (42) sa chce zbaviť kíl, ktoré sa na neho za posledné roky nalepili. Jeho cesta za štíhlou líniou je však dlhá a tŕnistá. V relácii 2 na 1 prezradil, čo mu dáva najviac zabrať.

Marián Čekovský je povestný dobrou náladou. Chvíľami mu však do smiechu vôbec nie je. „Držal som diétu, aby som nevážil 107 kíl. Dal som sa presvedčiť, že áno, dá sa to aj inak. Aby som schudol, tak som jedol zeleninu,“ povedal v markizáckej relácii 2 na 1 hudobník, ktorý má však niekedy veľký problém ovládať sa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Ale keď som videl tie koláče, ten francúzsky krémeš v centre. Tak som vzal kolegu Tominka do cukrárne, objednal som koláče a Tominko to musel jesť a hovoriť mi, ako to celé chutí,“ prezradil Čeky a kamarát z kapely to potvrdil: „Keďže teraz drží dosť brutálnu diétu kvôli svojej línii, tak ja si dám zákusok a musím mu potom opísať, ako mi chutí.“ Čekovský sa s nadváhou borí už dlhú dobu.

„V posilňovni trávim naozaj veľa času. Môj tréner Miško mi povedal, že zo mňa urobí naozajstného chlapa. Ale dobrý chlap sa stal z neho. Robím v posilňovni naozaj veľa cvikov, ale už som tam asi tri mesiace nebol,“ nabonzoval na seba hudobník. Nový Čas ho kontaktoval s otázkou, koľko sa mu zatiaľ podarilo schudnúť, no do uzávierky nereagoval.