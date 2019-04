Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Pas si vybavte radšej už teraz

Ak plánujete stráviť leto v zahraničí, mali by ste skontrolovať platnosť cestovného pasu nielen svojho, ale najmä tých detských. Tie platia kratšiu dobu a treba ich častejšie obnovovať.

Nenechávajte si vybavenie na poslednú chvíľu. Čakacie doby na oddeleniach dokladov sa už začínajú predlžovať a čím rýchlejšie pas potrebujete, tým vyšší je poplatok.

Dospelí pri ceste do niektorých krajín pas nepotrebujú a stačí im občiansky preukaz, to však neplatí pre deti do 15 rokov. Tým ešte občiansky preukaz nebol vydaný a bez vlastného pasu sa do zahraničia jednoducho nedostanú. Čakacie doby na oddeleniach dokladov za posledný mesiac výrazne stúpli, stále však majú ďaleko od čakania, ktoré bude musieť absolvovať občan, ak si nechá vybavenie cestovného pasu či občianskeho preukazu na vrchol tak­zvanej pasovej sezóny, ktorá sa už začala prejavovať.

„Kým vo februári sa na najvyťaženejšom klientskom centre na Tomášikovej ulici v Bratislave čakalo v priemere 14 minút, dnes je to už 20 minút,“ informuje Silvia Keratová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR. Pasová sezóna trvá až do konca prázdnin. Ak si teda cestovné doklady začnete vybavovať až cez toto rušné obdobie, na oddeleniach dokladov či v klientskych centrách budete čakať oveľa dlhšie.

Najnáročnejšie je to pre rodičov malých detí. Práve ony dlhé čakanie neznášajú dobre a tak sa vybavovanie dokladu stáva veľmi stresujúcou záležitosťou. V týchto dňoch sa žiadosti o doklad pre dieťa ešte prijímajú a vybavujú bez výraznejších zdržaní. Cestovný pas by si mal však skontrolovať každý, pretože mnohé krajiny od zahraničných návštevníkov vyžadujú, aby ich cestovné pasy mali určitú platnosť pred odchodom z krajiny alebo dokonca aj po ňom.

Poplatky za vydanie cestovného pasu

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

● do 30 dní 33 €

● do 10 pracovných dní 66 €

● do 2 pracovných dní 99 €

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

● do 30 dní 8 €

● do 10 pracovných dní 16 €

● do 2 pracovných dní 24 €

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

● do 30 dní 13 €

● do 10 pracovných dní 26 €

● do 2 pracovných dní 39 €

Tipy

- ak vášmu občianskemu preukazu končí platnosť, o nový môžete bezplatne požiadať už 180 dní pred jej ukončením, vyhotovený občiansky preukaz si môžete nechať doručiť na ktorékoľvek oddelenie, prípadne za poplatok doručiť kuriérom na akúkoľvek adresu.

- o nový cestovný pas či občiansky preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek z 84 pracovísk dokladov na Slovensku nezávisle od miesta pobytu.