Tehotná rosnička Lenka Debnárová ukázala bývanie: V pivnici schováva niečo nečakané

Moderátorka počasia Lenka Debnárová (33) býva spolu s manželom Františkom (37) v dedinke neďaleko Bratislavy. Z pivnice si spravili miestnosť pre priateľov, kde dokonca hrávajú poker. Už onedlho do rodiny pribudne ďalší člen, pretože sympatická markizáčka je tehotná. Majú už preňho pripravenú izbičku?

Dom, v ktorom Debnárovci žijú 2 roky, má dve podlažia. Zariadenie vyberali manželia spoločne a na všetkom sa zhodli.

„Najhlavnejšou časťou domu je obývačka spojená s kuchyňou. Musím povedať, že kuchyňa je moje kráľovstvo, pretože veľmi rada varím. Pečiem tak pomenej, ale aj to ma baví. Celá rodina sa spolu zdržujeme najviac v obývacej časti, ktorá je celé leto otvorená na terasu, a naše dieťa, ktoré neposedí a najmä vtedy, keď tu má kamarátov, sa tam často hrá a máva tam aj bazénik,“ hovorí domáca pani. Z obývačky sa vychádza priamo do záhradky.

„Tam naozaj trávime v peknom počasí veľa času. V záhradke sa náš pán záhradník stará o to, aby sme mali čerstvé ovocie, kvetinky a bylinky. Olívia tu má svoju hraciu časť, pieskovisko, šmýkačku, hojdačku a dúfam, že raz vylezie aj na horolezeckú stenu.“ V obývačke, ktorá je na prízemí, má rodina aj kozub. „Využívame ho najmä v zime, nemáme síce potrebu extrémne kúriť, ale má to takú kúzelnú atmosféru najmä počas Vianoc.“

V pivnici je pokerový stôl

V dome sa nachádza aj hosťovská izba. „Celú ju zariadil môj manžel, pretože mal vysnívanú knižnicu na celú stenu, a to sa mu aj podarilo. Využívame ju aj ako pracovňu, ale, samozrejme, je to izba, v ktorej prespávajú starí rodičia, keď prídu na návštevu. Máme tu aj taký hudobný kútik, pretože som sa učila 12 rokov hrať na klavíri a muž mal tajný sen sa to tiež naučiť. Zhodli sme sa, že to bude dizajnový, ale aj príjemný kúsok našej domácnosti,“ vysvetľuje markizáčka.

Po schodoch sa dá zísť do spodnej časti domu, kde je pivnica. „Je to taká mužská izba. Ako hrdá manželka by som rada poukázala na pár kúskov. Stôl sa dá rozobrať a slúži aj na hranie pokeru, má potom špeciálny osemuholníkový tvar. Vyrobil ho tento rok spolu so stolíkom pod televízor môj manžel a som naňho hrdá. Stretávame sa tu spolu s priateľmi, posedíme a pokecáme.“

Zaujímavosťou sú aj dva obrazy, ktoré visia nad kozubom. „Pán a pani domu, ktoré sme si dali ,vydizajnovať‘ v štýle cisárovnej Sissi a Franza Jozefa. No a nesmiem zabudnúť ani na obraz, ktorý máme na WC. Takto si podľa mňa predstavuje muž ideálny záchod a čo všetko sa môže na ňom diať, u nás sa to však určite nedeje,“ hovorí so smiechom Lenka.

Nočná obloha v spálni

Na hornom podlaží dominujú fotografie. „Náš dom zdobia vo veľkom fotky našej rodiny a sme aj vášniví cestovatelia, takže si z ciest prinášame suveníry, ktoré sem tiež vešiam.“ Na poschodí má detskú izbu aj dvaapolročná Olívia.

„Jednoducho tam má všetko, čo deti zbožňujú, aby bolo veľa vecí na kreslenie, hranie a čítanie, a aby som netrpela tým, že má veľa hračiek. Zatiaľ nám to tu nepadá na hlavu, tak som spokojná,“ vysvetľuje. Spálňa sa tiež nachádza hore a dominuje v nej tmavá stena za posteľou, ktorá pripomína nočnú oblohu. „Spálňa je naša oddychová zóna. Je v nej aj moja najobľúbenejšia časť, šatník. Kto by nemal rád tisíc kúskov oblečenia? I keď sa to v posledných rokoch snažím veľmi selektovať. Môjmu mužovi tu patria dva šuplíky a jedna skrinka,“ smeje sa.

Priestranná horná kúpeľňa má vaňu aj sprchový kút. „Tam sa zmestíme pokojne všetci. Muž sa rýchlo osprchuje a žena si môže dávať dlhé kúpele vo vani. Nikdy sa tu netlačíme, lebo každý má svoje umývadlo. Keď sme zariaďovali dom a chodievali sme do rôznych kúpeľňových štúdií vyberať sanitu, všetci nám dávali malé žlté gumené kačičky, lebo videli našu stále usmiatu dcérku. Tak majú svoje čestné miesto na vani.“

O pár týždňov do rodiny Debnárovcov pribudne ďalší člen. Lenka je totiž tehotná. „V polovici mája by sme mali privítať malého Debnárika, tak­že momentálne sa zaoberáme zariaďovaním novej izbičky. Čakáme na nábytok, takže všetko je v štádiu príprav.“