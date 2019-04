Hasiči z mestskej časti Dyčka pracujú, aby mohli zadarmo pomáhať iným: Toto chýba dnešnej mládeži!

Viac ako storočnou históriou sa môže pýšiť dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) vo vrábeľskej mestskej časti Dyčka.

Vznikol v roku 1913 a v súčasnosti má 50 členov, ktorí majú za sebou úspešné technické zásahy, výjazdy k povodniam, požiarom či dohliadanie nad bezpečnosťou pri žatvách, novoročných ohňostrojoch a rôznych spoločenských udalostiach. DHZ v súčasnosti vychováva aj 11 mladých hasičov.

Miestni dobrovoľní hasiči sú zaradení do skupiny B, čo znamená, že pod vedením profesionálnych hasičov môžu byť nasadzovaní aj na náročnejšie typy zásahov. "Skupina B znamená celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov v Slovenskej republike, takže na výjazd ideme, keď nás zavolá krajské operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru alebo náš primátor, ktorý je náš nadriadený," vysvetlil predseda DHZ v Dyčke Peter Kunkela.

Aby mohli byť dobrovoľní hasiči zaradení do skupiny B, musia mať patričné materiálne a technické vybavenie a zároveň spĺňať prísne požiadavky na odbornosť. "Naši členovia, medzi ktorými je aj osem žien, musia absolvovať strojnícke školenie a musia vedieť pracovať s čerpadlami a cisternami. Traja úspešne absolvovali skúšky na zaobchádzanie s motorovými pílami, máme vodičov, ktorí absolvovali psychotesty a môžu jazdiť pod majákmi, musíme sa odborne pripravovať na zásahy pri požiaroch, pri povodniach, učíme sa ovládať elektrocentrály aj rádiostanice. Je to ho veľmi veľa, ale hlavne musíme mať chuť pomáhať iným, pretože dobrovoľní hasiči robia všetko zadarmo," zdôraznil Kunkela.

O tom, že školenia a výcvik zvládajú dobrovoľní hasiči z Dyčky dobre, svedčia približne tri stovky pohárov a diplomov za víťazstvá a účasť na súťažiach na Slovensku i v zahraničí. "V roku 2010 vyhrali naši mladí hasiči v rakúskom Hainburgu striebornú plaketu a ako celok sme dostali bronzovú plaketu. O rok neskôr napríklad naše dievčatá vyhrali Tekovsko-hontiansku hasičskú ligu. Úspechov bolo naozaj veľa," uviedol Kunkela.

Za veľký úspech považuje aj postupnú obnovu a dopĺňanie výstroja a techniky. Aj vďaka podpore z mesta Vráble a od sponzorov majú dobrovoľní hasiči v Dyčke k dispozícii všetko, čo potrebujú na technické zásahy či na výjazdy k požiarom a povodniam. "Máme Aviu, v roku 2015 sme získali moderné auto Iveco a vlani v decembri sme si zadovážili Tatru, ktorá nahradí starú autocisternu. Som veľmi rád, že po troch rokoch sa nám podarilo usporiadať pozemky a už máme aj stavebné povolenie na výstavbu nových garáží. Dostali sme na to 30.000 eur zo štátu a rovnakú sumu aj z mesta Vráble, ktoré nám veľmi pomáha a dalo nám aj ďalších 20.000 eur na vzduchotechniku a kúrenie. Pred časom sme si obnovili plochu pred požiarnou zbrojnicou, takže naše priestory budú na oveľa lepšej úrovni a niečo tu po nás zostane," skonštatoval Kunkela.

Ako pripomenul, dôležité a v súčasnosti aj mimoriadne ťažké je okrem technického vybavenia zabezpečiť fungovanie DHZ v budúcnosti. "Snažíme sa vychovávať mladú generáciu hasičov, ale je to veľmi náročné. Mládež zaujímajú iba počítače a za všetko by chcela dostať zaplatené. My chodíme v čase svojho osobného voľna na brigády, kde si zarobíme na to, aby sme zadarmo mohli pomáhať iným. Takéto niečo mladej generácii chýba, ale dúfam, že aj tento problém prekonáme. Snažíme sa robiť dni otvorených dverí, organizujeme veľký hasičský ples a ďalšie podujatia. Vodíme ju na súťaže, aby sme ju prilákali a verím, že sa nám to podarí," dodal Kunkela.