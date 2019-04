Na zoznamke chcela nájsť dokonalého otca: Mesiac po dvoch stretnutiach sa jej život obrátil naruby

Na internetovej zoznamke hľadala „toho pravého muža“, s ktorým by si založila rodinu a bol by aj dobrým otcom. Dostala sa však do zložitej situácie.

36-ročná žena sa prihlásila na internetovú zoznamku Tinder s nádejou, že si nájde chlapa, ktorý by si s ňou založil rodinu. Po krátkom hľadaní natrafila na Jeffa, s ktorým si pár týždňov písala a potom spolu išli na rande. To dopadlo fantasticky, dokonca si dali aj pusu na dobrú noc, no Jeff sa jej prestal ozývať. Nechcela ostať na ocot a tak sa znovu prihlásila na zoznamku. Začala si písať s ďalším mužom menom Daryll a stretli sa v kaviarni. Zistila, že Daryll by bol dobrým otcom a milo ju prekvapilo, keď jej napísal len pár hodín po tom, ako sa rozlúčili. Myslela si, že cez Tinder našla toho pravého: Jediná SMS jej zničila všetky ilúzie Medzitým jej napísal Jeff a ospravedlňoval sa za prerušenie kontaktu, kvôli problémom v práci. Nevedela, koho má radšej, tak začala randiť s oboma. Po pár dňoch sa rozhodla zitiť, čo muži od vzťahu čakajú, a tak sa spýtala, čo si myslia o deťoch. Na jej prekvapenie ani jeden z uvedených nechcel mať dieťa. Sklamaná žena, ktorá si neželala zverejniť meno, skončila pomer s oboma mužmi a rozhodla sa vymazať svoj profil na zoznamke. Po mesiaci zistila, že je tehotná netušia, kto je otcom jej dieťaťa. Rozhodla sa o tom s nimi nehovoriť a kamarátom povedala, že podstúpila umelé oplodnenie. Osem mesiacov nato sa jej narodil syn Joshua. „Cítila som sa ako najšťastnejšia osoba na svete. Urobím všetko preto, aby žil najlepší život, zahrniem ho toľkou láskou, akú by mu dali dvaja rodičia," vyjadrila sa pre Mirror.