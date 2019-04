Mizéria v príprave pokračuje: Slováci prehrali s Nemeckom aj ďalší zápas

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj v druhom zápase v rámci Euro Hockey Challenge v Nemecku. V Garmisch-Partenkirchene v sobotu podľahli domácemu výberu 1:3.

Nemci o svojom triumfe rozhodli už v prvej tretine, ktorú vyhrali 2:0. V druhom dejstve slovenskí hokejisti znížili zásluhou Lukáša Cingela, ale ďalší gól už na rozdiel od svojho súpera nepridali.

V ďalšej fáze záverečnej prípravy pred MS sa slovenskí hokejisti predstavia v Rakúsku. S domácou reprezentáciou zohrajú dva zápasy, prvý 19. apríla o 18.00 v Salzburgu. O deň neskôr o 17.30 h je na programe odveta v Innsbrucku.

Góly: 15. Bergmann (J. Müller, Ziegler), 16. Tuomie (Bokk), 33. Noebels (Schopper, Daschner) - 25. Cingel (Liška). Rozhodovali: Bauer, Kohlmüller - A. Galgon, C. Galgon, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 5845 divákovTreutle - Daschner, Schopper, Nowak, J. Müller, Wagner, Weber, Bittner, Krupp - Pföderl, Loibl, Bergmann - Bokk, Michaelis, Tuomie - Ziegler, Fauser, Wohlgemuth - Elsner, Noebels, Höfflin - KurthKošarišťan - Čajkovský, Sersen, Martin Chovan, Fehérváry, Štajnoch, Koch, Grman, Rosandič - Tybor, Sukeľ, Puliš - Bakoš, Michal Chovan, Nagy - Paulovič, Cingel, Liška - Svitana, Buc, BondraPred zápasom si obe mužstvá uctili symbolickou minútou ticha Jána Staršieho, ktorý zomrel v sobotu vo veku 85 rokov. Nemci začali o čosi lepšie, Košarišťan mal po piatich minútach tri zákroky, slovenskí hokejisti sa pred bránku dostávali menej. Domáci strelili aj gól, ale ten po konzultácii s videorozhodcom neplatil pre vysokú hokejku. Zverenci Craiga Ramsayho sa prebrali po akcii Michala Chovana a následnej strele Sersena z dobrej pozície. Košarišťan vytiahol pekný semafor po strele Bokka v 13. minúte. O dve minúty neskôr už nestačil na zakončenie Bergmanna, ktorý otvoril skóre.V druhej časti sa Slováci zlepšili, pridali najmä v pohybe. V 25. minúte išiel na trestnú lavicu Fehérváry a v oslabení znížil po výbornej prácu Lišku jeho spoluhráč Cingel. V polovici duelu sa do úniku dostal Michal Chovan, ale z pravej strany nezakončil presne.Ramsayho zverenci mali krátko nato početnú výhodu, ale gól už diváci v druhej tretine nevideli. Najbližšie mal k nemu Paulovič, sám pred brankárom po prihrávke Nagya namieril iba do betónov.

V tretej tretine sa Slováci v útoku presadzovali veľmi ťažko. Nemecká defenzíva bola veľmi pevná, od domácich hráčov navyše hrozilo nebezpečenstvo z protiútokov. Jednu z mála šancí mal Liška, ale nedokázal doraziť puk do siete po strele Puliša. V zostávajúcom čase sa už toho veľa neudialo okrem šance Nagya štyri minúty pred koncom. Kapitán slovenského výberu utiekol po pravej strane, ale v ideálnej príležitosti prestrelil bránku. Nemci si náskok udržali aj v power play Slovákov a po štvrtkovom víťazstve si pripísali druhý triumf.