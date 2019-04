Budúca prezidentka Čaputová sa rozhovorila o súkromí: Moje plány s partnerom Konečným

Zvolením za prezidentku sa jej zmenil život! Čo bude ďalej?

Akú rolu má pripravenú pre svojho partnera Petra Konečného (52)? A prečo sa rozviedla s otcom svojich dvoch dcér? To prezradila v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Počas kampane pri vás stál aj váš partner Peter Konečný, s ktorým ste druhý rok. Aj jemu sa zmení život. Rozprávate sa o tom? Nemáte obavy, že by to neuniesol?

- Už teraz je pod tlakom. On bol veľký podporovateľ tej idey, aby som kandidovala, hoci ma na to priamo nenahováral. Samozrejme, že sa rozprávame o tom, čo bude. Sme v špecifickej situácii, lebo nežijeme v spoločnej domácnosti. Je to aj o tom, že mám zodpovednosť za svoje dve dcéry, ktoré vychovávam spolu so svojím exmanželom.

Prečo nežijete spolu?

- Vniesť niekoho ďalšieho do života dvoch detí je predsa len iná zodpovednosť, ako vniesť ho len do vlastného života. Ideme postupne. Som predovšetkým mamou, ktorá má zodpovednosť za svoje dcéry. To, že nie sme manželia a sme vo fáze spoznávania sa vo vzťahu a nežijeme spoločne, ovplyvní aj to, ako sa bude jeho rola realizovať. Nebude to zrejme v takej miere, ako keď sú dvaja dlhodobí manželia. Som vďačná, že mám vo svojich blízkych oporu vrátane rodiny môjho brata, ktorý býva blízko mňa, mojich rodičov aj môjho exmanžela, ktorý mi je kamarátom a máme výborné vzťahy.

Akú úlohu bude mať pán Konečný ako partner prezidentky? Bude sa zúčastňovať na zahraničných cestách spolu s vami alebo bude mať agendu „prvého muža“ v paláci?

- Budeme sa o tom radiť aj s odborníkmi vzhľadom na špecifickosť našej situácie. Určite pri spoločenských akciách bude po mojom boku a pokiaľ ide o nejaké protokolárne veci, tak budeme zvažovať podľa charakteru udalosti. Na niektoré zahraničné stretnutia bude možno pracovne vhodnejšie, aby ma sprevádzal poradca pre zahraničnú politiku alebo minister.

Zmienili ste sa o svadbe. Časti voličov, ktorí sú konzervatívnejší, by možno dobre padlo, keby prezidentka mala, ako sa hovorí, „všetko na poriadku“. Viete si predstaviť, že by ste sa počas mandátu vydali?

- Nateraz si to predstaviť neviem aj v súvislosti s vekom svojich dcér a zodpovednosti za ne.

Narušilo by to nejako vaše vzťahy?

- Sú vo veku puberty a dospievania. Ja to vnímam ako zodpovednosť za ich život a toto by bola zmena, ktorá by do ich života zasiahla.

Volebné víťazstvo ste oslávili aj s exmanželom Ivanom Čaputom. Sama tvrdíte, že máte spolu veľmi dobrý vzťah. Na čom teda vaše manželstvo stroskotalo?

- To je, samozrejme, veľmi diskrétna vec. Nemyslím si, že dvaja ľudia sa musia rozísť v hádke a v nenávisti. Nebol to ani náš prípad. Ten vzťah bol vždy veľmi priateľský a konštruktívny. Po nejakom čase sme sa rozhodli ho v podobe manželstva ukončiť. Rodičovstvo bolo pre nás také dôležité, že sme si chceli zachovať korektné vzťahy. Aj kvôli deťom, ale nielen kvôli nim.