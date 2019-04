Charlie mal len 12, keď si založil vlastný biznis: O dva roky neskôr zarába zo svojej izby tisíce libier

Väčšina 12-ročných chlapcov myslí na školu, domáce úlohy, kamarátov a videohry. Charlie Griffiths myslel na to, ako si založiť vlastný biznis.

Predstavy neostali len v jeho hlave, ale robil všetko preto, aby ich realizoval. Teraz má 14 rokov a zarobí tisíce libier za rok predajom produktov, ktoré navrhne, alebo starostlivo vyberie. „Vždy som chcel podnikať,“ hovorí Charlie pre portál Mirror Money. Založil si spoločnosť Hood + May a postavila sa pred neho dôležitá otázka: Čo predávať?

„Strávil som veľa hodín premýšľaním a nakoniec som sa rozhodol pre sviečky. Čítal som článok o tom, koľko hnusných vecí obsahujú a chcel som vyrobiť také, ktoré by boli šetrné k životnému prostrediu.“ Každú jednu z nich sám navrhne, aby sa do nich nedostali žiadne látky, ktoré nájdete vo sviečkach z obchodov. Sú tiež balené v recyklovaných pohároch.

Vyjadril sa tiež k tomu, ako zvláda spojiť podnikanie so školou: „Prídem domov, najprv si porobím všetky domáce úlohy a zvyšný čas venujem biznisu.“ Je to preňho časovo náročné, keďže sám jedná so zákazníkmi aj dodávateľmi. Vlastnoručne tiež balí každú jednu objednávku a zúčastňuje sa tiež remeselných festivalov. Pracuje z domu, čo znamená, že si musel v dome zabrať ďalšiu izbu. „Začal som v detskej izbe, no teraz mám maličkú miestnosť, v ktorej môžem pracovať a ukladať už vyrobené sviečky,“ hovorí.

Má plnú podporu svojej rodiny, no to neznamená, že sa z času na čas neobjavia nejaké otázky. „Vždy keď mi príde balík sa rodičia pýtajú, čo som si to zase objednal,“ vysvetľuje Charlie. Našiel firmu, ktorá podľa jeho inštrukcií sviečky vyrobí a potom mu ich pošle, aby ich mohol zabaliť a poslať svojim zákazníkom. „Z väčšej časti je to zábava,“ hovorí Charlie. „Niekedy mi firma doručí poškodenú krabicu alebo sa objaví nahnevaný zákazník, no nijaké vážne problémy.“

Na svojej stránke tiež predáva iné produkty, ktoré si vlastnoručne vyberá z remeselných festivalov, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje. Do budúcna rozhodne plánuje rozšíriť svoje podnikanie o nový druh tovaru, alebo sa presunúť do inej sféry. „Treba začať v malom a postupne sa vypracovať na vrch,“ radí Charlie každému, kto plánuje začať nielen s podnikaním.