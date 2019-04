Čo si myslí Velits o Saganovej forme? Špekulácie o žltom drese mi prídu extrémne

Milióny dlažobných kociek a dojazd na starom velodróme.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Presne to čaká cyklistov na čele so Slovákom Petrom Saganom (29) na dnešnom prestížnom monumente Paríž - Roubaix prezývanom aj Peklo severu. Aké šance dáva Tourminátorovi bývalý pretekár Peter Velits (34) a čo si myslí o jeho výsledkoch v tomto roku?

štart o 11.10 h v Compiégne

cieľ po 17.10 h v Roubaix

257 km, z toho 54,5 km zákerných kociek, tzv. pavé

Vnímate Petrove výsledky v tejto sezóne ako sklamanie?

- Výsledky sú tento rok trochu horšie, ale podľa mňa to nie je zas až také zlé. Ťažko sa mi to hodnotí, keďže už nie som osobne prítomný v tom kolotoči. Môže tam byť viacero faktorov, ale keďže som sa s ním už dlhšie nerozprával, tak naozaj neviem, čo sa deje.

Oproti minulému roku schudol 7 kíl...

- Vraví sa o tom, že je chudší a ľahší. Myslím si, že na tom nie je nič zlé. Čo som sledoval jeho výkony, tak sa v pretekoch držal vždy vpredu a výkonnostne vládal. Vôbec nezaostával a makal, takže v tom problém nebude.

Začali sa dokonca objavovať špekulácie, že schudol preto, aby zaútočil na žltý dres z Tour de France...

- Špekulácie o žltom drese mi prídu extrémne. Áno, dokázal by byť lepší vrchár, keby chcel, ale to je zbytočný risk. Peter vie, v čom je dobrý. Nemá istotu, že by bol rovnako dobrý aj v iných činnostiach. Tak načo sa zbytočne zahrávať s ohňom?

Ako vidíte jeho šance na Paris - Roubaix?

- Pri týchto jednodňových pretekoch vám musí všetko vyjsť. Inak to nejde. Jarné klasiky sú extrémne náročné a pokiaľ nemáte deň, že vám všetko vychádza, tak sa vyhrávajú ťažko.

V posledných dňoch sa objavila aj kritika zo strany jeho tímu. Nevyvíja sa na Petra zbytočný tlak?

- Na tlaky verejnosti i tímu je zvyknutý. Keď bol mladší, tak na neho tím často kládol oveľa väčšie a iracionálnejšie nároky. On sám je svoj najväčší kritik. Nemyslím si, že by teraz BORA na neho nejako tlačila. V prvom rade sa chce zlepšovať on sám.

2010: nedokončil

2011: 86. miesto

2012: neštartoval

2013: neštartoval

2014: 6. miesto

2015: 23. miesto

2016: 11. miesto

2017: 38. miesto

2018: 1. miesto

2019: ???