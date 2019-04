Tatar sa po rekordnej sezóne teší do repre: Verím, že urobíme dobrý výsledok

Neváhal ani sekundu! Hokejovú reprezentáciu na blížiacom sa domácom svetovom šampionáte posilní aj najproduktívnejší Slovák sezóny NHL Tomáš Tatar (28).

Útočník Montrealu prešiel výstupnými zdravotnými testami a v najbližších dňoch by mal pricestovať na Slovensko. Pre Nový Čas zhodnotil klubovú sezónu a vyhlásil, že urobí všetko pre dobrý výsledok Slovenska na MS.

80 duelov

58 bodov

25 gólov

33 asistencií

195 striel

34 trestných minút

priem. čas na ľade 16:25 min.

V lete vás Vegas prekvapujúco vymenilo do Montrealu, ale sezóna vám osobne vyšla parádne, stali ste sa najproduktívnejším Slovákom v tomto ročníku NHL…

- Musím poďakovať trénerovi po príchode z Vegas za príležitosť, ocitol som sa v prvej formácii, kde som prakticky hral celú sezónu. Dostával som veľa priestoru, mal som asi najväčšie úlohy v doterajšej kariére NHL. A som rád, že som sa klubu aj nejakým spôsobom výkonmi odvďačil.

Do posledného kola základnej časti bojoval Montreal o play-off, čo sa však napokon nepodarilo. Ako to vnímate?

- Tie pocity sú také zmiešané, samozrejme, že po poslednom zápase zavládlo v kabíne sklamanie z toho, že nám postup tesne unikol. Získali sme celkovo 96 bodov a ani to nestačilo. S odstupom času si však môžeme povedať, že Montreal má na čom stavať.

Plánujete si sezónu predĺžiť na májovom domácom šampionáte v drese Slovenska?

- Áno. Keďže som nemal žiadne zranenie, nič nebránilo tomu, aby som na šampionáte štartoval. Keby som mal nejaké problémy, tak by mi vedenie Montrealu mohlo neodporučiť štart na MS. Ale to nebol môj prípad a generálnemu manažérovi Mirovi Šatanovi som už aj oznámil, že môžu so mnou počítať. Už sa teším na chalanov, verím, že vytvoríme dobrú partiu a urobíme dobrý výsledok pre Slovensko.

Ste v kontakte aj s ostatnými hráčmi z NHL, ktorí už tiež potvrdili účasť na šampionáte?

- Áno, hovoril som s Andrejom Sekerom, ako to vidí, ako sa cíti. Bavili sme sa o tom, kedy sa asi pripojíme k mužstvu, takže také zá­kladné informácie sme si vymenili.

Kedy teda plánujete, že by ste sa mohli pripojiť k mužstvu?

- Chcel by som okolo 22. - 23. apríla, neviem ešte presne, ako tam bude zraz.

Už začínate cítiť zvýšený záujem o lístky od známych?

- Priznám sa, že mám toho teraz tak veľa okolo vybavovania vecí v klube, okolo domu a aj presunu na Slovensko, že na správy a telefonáty reagujem veľmi málo. Ešte stále nemám ani letenku...

Koho favorizujete na triumf v NHL?

- Je tam veľmi veľa adeptov. Osobne to však želám slovenským chalanom, takže Bostonu či Tampe.