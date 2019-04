Záhadná smrť Aleny († 38) v Anglicku: Kto zavraždil matku štyroch detí?

Matku štyroch detí našli zavraždenú. Britská polícia vyšetruje smrť Aleny Grlákovej († 38) z Revúcej, ktorá bola nezvestná a jej telo bolo objavené za hotelom v Rotherhame. Naposledy ženu videli živú minulý rok počas Vianoc.

Alena († 38) odišla s manželom a so štyrmi deťmi do Veľkej Británie ešte v roku 2008. Chcela dopriať deťom lepší život a vzdelanie. Rodinu však neskôr opustila. Ešte 26. decembra ju videli živú pri hoteli v Rotherhame. Odvtedy sa akoby prepadla do zeme. Pátrala po nej britská, ale aj slovenská polícia. V Revúcej po Alene vyhlásili pátranie 15. januára.

Podľa BBC bol v súvislosti s jej vraždou zadržaný podozrivý 45-ročný muž. Presnú príčinu smrti by mala priniesť až pitva. „Vyšetrovatelia, ktorí pracujú na tomto prípade, budú pokračovať vo vyšetrovaní aj naďalej. Otázne pre nich zostáva, kam Alena odišla večer v deň zmiznutia z krčmy,“ uviedol britský detektív Mark Oughton. Pátra sa aj po oblečení, ktoré mala Alena na sebe, keď ju videli naposledy.

Informáciu o mŕtvej Slovenke má aj naše ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. „Môžeme potvrdiť túto informáciu, avšak vzhľadom na ochranu osobných údajov nemôžeme poskytnúť bližšie údaje. Sme v kontakte tak s príbuznými, ako aj s miestnymi úradmi,“ uviedol pre Nový Čas riaditeľ tlačového odboru ministerstva Juraj Tomaga.