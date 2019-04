Aprílové počasie si z nás robí žarty: Pred týždňom slnko, teraz sneh, dočkáme sa znova oteplenia?

Počasie si s nami robí, čo chce! Pred týždňom sme sa tešili z krásneho počasia s teplotami od 15 do 22 °C, teraz sme znovu vytiahli zimné bundy a kabáty. Aby toho nebolo málo, do Tatier sa akoby znovu vrátili biele Vianoce.

Tamojších obyvateľov totiž prekvapil čerstvý sneh a návštevníci našich veľhôr si dokonca v sobotu užili lyžovačku. Nuž, apríl neostáva svojej povesti nič dlžný.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ešte pred pár dňami slnko rozohrialo prírodu a kvietky pod Tatrami krásne rozkvitli. Šafrany, podbele, prvosienky, sedmokrásky si vychutnávali skoro dva týždne teplé jarné slnko. V piatok to však všetko zakryl sneh. „Horským kvetom takýto sneh neublíži. Sú adaptované na veľké výkyvy počasia. Horšie na tom sú záhradné kvety a ovocné stromy, ktoré už išli do kvetu. Rastlinám vie viac ublížiť mráz ako mokrý sneh,“ povedala botanička zo Štátnych lesov TANAP-u Zuzana Homolová.

Kedy sa oteplí?

Pre bláznivý mesiac to nie je nič netypické. Ako nám prezradila meteorologička SHMÚ Nikoleta Hrušková, v premiere sa ochladilo aj o 7 stupňov, lebo od severu k nám postupne prenikal studený vzduch. Pocit chladu znásobovali silný vietor a prehánky, ktoré sa môžu vyskytnúť ešte aj v nedeľu. Ortuť teplomera cez deň sa už vyšplhá na 13 - 18 °C. „V pondelok nás čaká prevažne slnečné počasie, ale ráno sa vyskytne slabý prízemný mráz od -2 až do -7 stupňov na severe Slovenska a do -4 stupňov Celzia na juhu krajiny,“ povedala Hrušková s tým, že denná teplota bude 12 - 17 °C. Už od utorka sa začne pozvoľna otepľovať. „Každý deň to bude približne o jeden až dva stupne,“ uzavrela meteorologička.

Aké bude počasie?

Nedeľa-oblačno až zamračené, dážď

Noc: 0 - 7 °C

Deň: 11 - 18 °C

Pondelok- jasno až polooblačno

Noc: -5 - 5 °C

Deň: 7 - 12 °C

Utorok- jasno až polojasno, hmla

Noc: -5 - 2 °C

Deň: 11 - 18 °C

Streda- polojasno, ojedinele zrážky

Noc: -3 - 4 °C

Deň: 12 - 19 °C

Štvrtok- oblačnosť, ojedinele prehánky

Noc: 1 - 8 °C

Deň: 15 - 22 °C

Piatok- jasno až polooblačno

Noc: 2 - 9 °C

Deň: 17 - 23 °C