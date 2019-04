Zomrela prvá dáma televízie Kočtúchová († 85): Odkaz od kolegyne Beňačkovej do neba

Verejnoprávna televízia smúti! Nebo televíznych hviezd sa rozrástlo o hlásateľskú legendu Blaženu Kočtúchovú († 85), ktorá zomrela v piatok dopoludnia.

Prvá dáma televízie zohrala dôležitú úlohu nielen v televíznej histórii, ale aj v živote populárnej hlásateľky Nory Beňačkovej (74).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Blažena Kočtúchová zaúčala do hlásateľstva aj Noru Beňačkovú. „Moja milá Blaženka Kočtúchová je v mojich spomienkach pravá dáma, moja drahá tútorka, kolegyňa, neskôr priateľka. Vážila som si ju, lebo ma uviedla do hlásateľskej profesie, ktorú sme spoločne kreovali. Mala veľký zmysel pre humor, všetci sme sa vždy tešili, aj s naším šéfom Dušanom Gáborom, čo si na nás vymyslí prvého apríla,“ povedala Novému Času Beňačková. „Naposledy som s ňou telefonovala, aby sme sa stretli na kávičke. Ale už nám to nevyšlo. Budem na ňu spomínať s úsmevom, lebo tak by si to želala,“ uzavrela hlásateľka.