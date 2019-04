Kažimír dorazil na ministerské rande s Kamenickým zmenený na nepoznanie: Nový účes, nová žena?

rúk demisiu na pozíciu ministra financií, absolvoval ešte dve dôležité stretnutia.

Prvé, s kaderníčkou, ho pripravilo o takmer všetky vlasy, druhé takmer pripravilo o vlasy zase nového ministra Ladislava Kamenického (48). Na tvári nového šéfa financií sa pri Kažimírovom rozprávaní striedal úsmev s vážnym výrazom. O čom hovorili?

Fotograf Nového Času prichytil budúceho guvernéra Národnej banky v nákupnom centre, kde podstúpil zmenu vizáže. V prípade žien značí nový účes často nového muža, a tak sa Nový Čas budúceho šéfa Národnej banky Petra Kažimíra spýtal, či je zmena partnerky aj jeho prípad. „Začínam nový život a k tomu nová hlava patrí,“ okomentoval s úsmevom Kažimír, čím mal však na mysli iba zmenu v pracovnom živote. „Vždy som chcel ísť dohola a teraz som konečne nabral odvahu,“ dodal.

Po strihaní exminister zamieril do jednej z lepších bratislavských reštaurácii, kde naňho čakal už nový šéf financií. Výberom miesta stretnutia akoby reagovali na Kiskove slová o tom, že krvopotne vyrovnaný rozpočet vláda teraz nemôže „prejesť a prepiť“. Dvojica si dopriala sushi a z výrazu Kamenického tváre bolo jasné, že sa nerozprávali o dovolenkách. „Bavili sme sa o fungovaní ministerstva, o tom, čo ma čaká. Post ministra financií je bezpochyby jedným z najdôležitejších a je s ním spojená aj veľká zodpovednosť,“ potvrdil Kamenický, ktorý rady od úspešného predchodcu ocenil. „Agenda rezortu mi je blízka, prvoradé bude pre mna zostavenie rozpočtu na budúci rok,“ povedal minister.

Nový Čas v stredu informoval, že Kamenického firmy zarobili takmer 190 000 eur a minister sa podnikaním netají. „Čo sa toho týka, som spoločníkom v piatich firmách, ktoré normálne fungujú, platia dane a odvody a nemajú ani nikdy nemali žiadny biznis so štátom. Skúsenosti z podnikania mi budú pomáhať získať komplexný pohľad na problematiku, ktorou sa budem zaoberať.“

Kamenickému hrozili politické tlaky hneď od nástupu do funkcie, SNS tlačí na zníženie daní pre firmy. Premiér Pellegrini v RTVS naznačil, že do nástupu nového financmajstra môžu byť tieto tlaky už zažehnané. „Túto dohodu musíme mať vyrokovanú do 26. apríla tohto roka,“ povedal Pellegrini.