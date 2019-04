Prečo doteraz polícia považovala Marčeka za šoféra? Toto mohlo zmiasť vyšetrovateľov

Po šokujúcom priznaní Miroslava Marčeka, ktoré otriaslo pôvodnou vyšetrovacou verziou o spáchaní vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, sa naskytá otázka, či muži zákona niečo nepodcenili, keď za vraha označili Tomáša Szabóa.

Právnici poškodených rodín však zhodne tvrdia, že ide o pozitívny posun. Čo zmiatlo vyšetrovateľov? „Myslím si, že boli odstránené takmer všetky otázniky, ktoré vyplynuli z miesta činu. Vyšetrovateľ bude môcť už sústrediť svoju pozornosť predovšetkým na preukázanie viny objednávateľom vraždy,“ domnieva sa advokát Kušnírovcov Roman Kvasnica.

Prečo však doteraz polícia považovala Marčeka za šoféra? Hlavnú úlohu v tom mohol zohrať znalec, ktorý mal na kamerovom zázname označiť postavu blížiacu sa ku Kuciakovmu domu ako Tomáša Szabóa. Naznačoval to však aj spolupracujúci obvinený Zoltán Andruskó. „On vo výpovedi od začiatku hovoril, že nebol na mieste činu a nevie, kto mal presne čo na starosti. V jednej časti jeho výpovede sa naznačuje, že strieľal Szabó. Ale ani to tam nebolo úplne jednoznačné. Preto by som nerobil paniku. Skôr naopak, dôkazná situácia sa posilnila,“ povedal pre denník SME právnik Kuciakovcov Daniel Lipšic, ktorý predpokladá, že výpoveď sa teraz dôkladne preverí a potvrdí. Zároveň sa Marčekovým priznaním podľa Lipšica zvierohodní Andruskóova výpoveď.