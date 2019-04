Rozhovor s budúcou prezidentkou: Zásadná zmena v živote Čaputovej prišla už deň po voľbách

Zvolením za prezidentku sa jej zmenil život! Čo bude ďalej?

Ako sa Zuzana Čaputová pripravuje na prevzatie najvyššej ústavnej funkcie? Akú rolu má pripravenú pre svojho partnera Petra Konečného (52)? A prečo sa rozviedla s otcom svojich dvoch dcér? To prezradila v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Keď človek vyhrá prezidentské voľby, čo sa deje po tom? Hneď prídu z paláca protokolisti a povedia, že musíte to a to, nastúpia bezpečnostné zložky a ochrankári...?

- Mám status zvolenej prezidentky. Už na druhý deň po oznámení výsledkov ma ráno doma čakala štátna ochranka, takže to bola prvá a zásadná zmena. Keď som si k nim sadla do auta, oslovili ma pani prezidentka (úsmev). Ostatné veci z hľadiska protokolu sme ešte nezačali riešiť. Sme v kontakte s prezidentským protokolom najmä kvôli príprave inaugurácie.

Je niečo, čo vás za tie prvé dni zarazilo?

- Asi ten pozitívny ohlas zo zahraničia...

Čím si to vysvetľujete?

- Ak môžem vychádzať z otázok, ktoré mi kladú, tak je za tým uvedomenie, že nespokojnosť voličov nemusí vyústiť len do víťazstva populizmu, ale aj do víťazstva stratégie, ktorá je založená na férovosti, úprimnosti, a nie na strašení či manipulácii. Budem sa usilovať o posun v témach, ktoré boli súčasťou môjho programu. Dôležitý medzník, ktorý nás budúci rok čaká, je voľba generálneho prokurátora. Z právneho hľadiska viem, aký to má veľký význam pre fungovanie krajiny. Ale viem, že pre človeka, ktorý je ďaleko od toho, to môže byť veľmi odťažité. Veľmi rada by som bola aj s ľuďmi v teréne a bola ich hlasom, keď sa niečo deje, čo má dosah na veľkú skupinu ľudí a vyvíjala legitímny tlak na zástupcov vlády, aby ten problém riešili.

Stále však zrejme budete pre časť ľudí slniečkarka.

- Áno, samozrejme. Aj keby som robila čokoľvek, tak časť ľudí nepresvedčím.