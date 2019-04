O sídlo gangstra sa pobilo 80 záujemcov: Al Capone mal pod domom skrývať tajomstvo

Starý rodinný domček s dvoma bytmi v Chicagu mal pôvodne stáť 97 000 eur. Ale to, že v ňom kedysi býval slávny gangster Al Capone, vyvolal veľký záujem a nakoniec sa dom predal za 200-tisíc eur!

Tehlovú stavbu na Prairie Avenue kúpil Al Capone v roku 1923 za 5 000 dolárov, keď sa s mamou a so sestrou presťahoval z New Yorku do Chicaga. Dom postavili ešte v roku 1909 a pred aj po Caponovcoch mal veľa iných majiteľov. Nik však nebol taký slávny ako gangster Al. V dome však nemal ľahký život. Polícia ho neustále sledovala a koncom 20. rokov v ňom bol ako v domácom väzení. Vraví sa, že si dal vybudovať tajný tunel z domu do garáže, aby mohol policajným hliadkam ľahšie uniknúť.

Jeho matka Teresina žila v dome až do roku 1952, keď umrela vo veku 84 rokov. V tom čase už bol jej syn mŕtvy - zomrel na Floride v roku 1947 vo veku 48 rokov. Z väzenia ho prepustili osem rokov predtým v zlom zdravotnom stave.

Práve spojenie s ním pomohlo zvýšiť cenu. „Mali sme asi 80 ponúk. Veľa sa o tom písalo a to nám pomohlo,“ povedal realitný agent Ryan Smith zo spoločnosti Re/Max. „Netuším, čo s domom kupec zamýšľa. Je v pôvodnom stave a treba ho modernizovať na súčasný štandard,“ dodal.

Otvoriť galériu 2019: Nie je známe, čo s domom zamýšľa nový majiteľ. Zdroj: Getty images