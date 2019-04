Predpoveď analytičky zdvíha tlak: O koľko zdražie bravčové mäso a výrobky z neho?

Bravčové mäso a výrobky z neho už čoskoro zdražejú aj na pultoch v obchodoch.

Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD). Trend zvyšujúcich sa výkupných cien potvrdzujú podľa nej aj chovatelia ošípaných v SR. Slovenskí spracovatelia bravčoviny očakávajú nárast cien na úrovni výrobcov už v apríli, a to o 8 až 10 %. Logicky na rad teda podľa Sadovskej príde postupne aj spotrebiteľ, ktorý vyššie ceny bravčového mäsa a výrobkov z neho pocíti zrejme už o niekoľko týždňov. "Odhadujeme, že v priemere by mohlo ísť o zdraženie takýchto produktov o 5 až 10 %," myslí si analytička SFD.

Poznamenala, že chov ošípaných je mimoriadne háklivý. Práve ošípané sú veľmi citlivé, náchylné na ochorenia, a preto aj ich chov je pomerne náročný, a to aj po finančnej stránke. Práve riziká s tým spojené viedli zrejme v posledných rokoch či desaťročiach k rušeniu chovu ošípaných aj na Slovensku.

"Od začiatku milénia totiž práve naša ekonomika zaznamenala najvýraznejší pokles počtu ošípaných v rámci všetkých krajín EÚ.Kým na začiatku nového tisícročia poľnohospodári na Slovensku chovali dovedna 1 562 000 kusov (ks) ošípaných, na konci roku 2018 to už bolo iba 628 000. Za posledné dve desaťročia, respektíve od začiatku milénia, tak prišlo k poklesu stavu ošípaných o 60 %," spresnila.

Podobnú situáciu podľa nej však evidujú v chove ošípaných aj Česi, Bulhari, Malťania a Slovinci, v prípade ktorých sa znížil stav ošípaných za posledných 20 rokov až o 60 %. Maďari taktiež od začiatku tisícročia znížili stav ošípaných o 46,2 %, Poliaci o 39,5 %. Naopak, Španielsko je snáď jedinou ekonomikou v Európskej únii (EÚ), ktorá výraznejšie zvýšila za posledné desaťročia stav ošípaných, a to o viac ako tretinu. Chov ošípaných však rozšírili aj Dáni, a to o 6,1 %. V EÚ ako celku sa znížil počet ošípaných o desatinu.

Informovala, že najväčšími chovateľmi ošípaných boli na konci uplynulého roka v rámci EÚ Španieli (30,8 milióna ks ošípaných), nasledovaní Nemcami (26,4 milióna ks). Francúzsko evidovalo na konci roku 2018 stav ošípaných v počte 13,7 milióna ks, Dánsko 12,6 milióna ks, Holandsko 11,9 milióna ks a Poľsko 11 miliónov ks.

"Pre zaujímavosť uvádzame aj prepočet ošípaných na 100 obyvateľov v každej ekonomike EÚ. Jednoznačne najväčší počet ošípaných na 100 obyvateľov pripadá v Dánsku, a to až 219. To znamená, že práve v tejto severskej ekonomike bol stav ošípaných dvojnásobne väčší ako počet obyvateľov. V Holandsku bol vykázaný údaj 69 a v Španielsku 66 ošípaných na 100 obyvateľov," priblížila Sadovská.

Doplnila, že na Slovensku vyšiel tento prepočet na konci uplynulého roka na 12 ošípaných na 100 obyvateľov. Dve desaťročia dozadu pritom išlo o 29 ošípaných na 100 obyvateľov. "Spomedzi našich susedov z V4 dominujú Poliaci a Maďari, keďže v prípade oboch krajín pripadá na 100 obyvateľov 29 ošípaných. Česi sú na tom podobne ako my s počtom 14 ks ošípaných pripadajúcich na 100 obyvateľov. V Rakúsku vyšiel po prepočte tento údaj na 31 ks ošípaných na 100 obyvateľov," poznamenala.

Sadovská dodala, že najnižšie úrovne prepočtu dosiahli Gréci, Briti, Malťania a Bulhari, kde počet ošípaných na 100 obyvateľov nedosiahol ani úroveň 10 ks. "Priemer EÚ bol vykázaný na úrovni 29 ošípaných na 100 obyvateľov," uzavrela analytička SFD.