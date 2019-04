Premiér komentoval informácie o spolupráci Smeru s ĽSNS: Servítku pred ústa si nedal

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odmieta vytvárať konštrukciu, že Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS) je novým koaličným partnerom strany Smer-SD.

Takisto odmieta akúkoľvek spoluprácu s touto stranou. Predseda vlády to uviedol v sobotnej relácii RTVS Sobotné dialógy. O tom, že strana Smer-SD rokovala o podpore ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku a, že sa im Robert Fico za to poďakoval, Pellegrini povedal, že osobne o tom nevie, len z médií. „Ja do koalície s takouto stranou nikdy nepôjdem, odmietam, aby strana Smer-SD vytvárala takéto partnerstvo. Ono ani nevytvára, išlo o ad hoc hlasovanie o veľkom ústavnom zákone, kde potrebujete 90 hlasov. Ak išlo o to, či budú podporovať, alebo nepodporovať, to ešte tolerovať viem, ale ak by sme mali s nimi rokovať intenzívne o nejakej budúcej spolupráci, to samozrejme, rázne odmietam. Nikto takéto rázne rokovania s touto stranou nevedie a pevne verím, že ani nikdy nebude,“ prízvukoval.

„Pre mňa je Ľudová strana Naše Slovensko neprijateľná svojou ideológiou a politikou, pretože sa snaží veľmi nenápadnou formou rehabilitovať režim, ktorý v skutočnosti dával pokyn na vraždenie svojich obyvateľov a tento režim napáchal veľké škody aj v rámci Slovenskej republiky, čo si budeme pripomínať počas roka aj na oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici,“ konštatoval. Podotkol, že Smer-SD, ktorý je postavený na pilieroch protifašistického odboja, ktorý vyzdvihuje Slovenské národné povstanie ako najvýznamnejší míľnik v našich novodobých dejinách, „nemôže si nikdy sadnúť za stôl a dohodnúť sa na niečom so stranou, ktorá tvrdí, že holokaust tu nebol, že milióny ľudí povraždených neboli, a ktorá sa oblieka do polouniforiem s nejakými krížmi a dáva provokatívne nejakých 1 488 eur chudákom postihnutým, ktorí majú problémy, to je výsmech. A to Smer-SD nemôže pripustiť“.

Rozhodovanie Najvyššieho súdu SR o rozpustení ĽSNS však premiér komentovať nechcel, lebo je to právo súdov.