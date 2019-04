Starostovia mestských častí o Vallovom pláne: Čo si myslíme o nových pravidlách parkovania?

Viac hláv, viac rozumu! Týmto heslom sa pravdepodobne riadia starostovia bratislavských mestských častí po tom, čo bola oficiálne predstavená parkovacia politika.

Aj keď rozhodujúce slovo má primátor Matúš Vallo (41), o tom, ktoré zóny budú podliehať platenému parkovaniu, musia odsúhlasiť všetci. Nový Čas zisťoval, ktoré mestské časti majú v problematike jasno a ktoré ešte premýšľajú nad vhodným riešením.

Ružinov: Oprieme sa o analýzu

Starosta Martin Chren

- Už teraz pracujeme na zavedení provizórnej zóny na sídlisku 500 bytov a vieme, že tam je veľký problém s parkovaním. Odtiaľ by to malo plynule prejsť do novej parkovacej politiky. Celý tento rok budeme analyzovať parkovanie v celom Ružinove, urobíme dopravné prieskumy a na základe toho budeme navrhovať zriadenie ďalších zón.

Rača: Nechceme byť odstavným parkoviskom

Starosta Michal Drotován

- Plánujeme nočné bezplatné parkovanie iba pre rezidentov v lokalitách Krasňany, Záhumenice, Komisárky, Barónka, Kubačova. O zónach krátkodobého parkovania je predčasné hovoriť bez analýzy, chceme však zabrániť tomu, aby bola Rača odstavným parkoviskom pre dochádzajúcich alebo firemné dodávky.

Petržalka: Trápi nás nočné parkovanie

Starosta Ján Hrčka

- V Petržalke máme problém s nočným parkovaním takmer na celom území. Predpokladáme, že najväčší problém s parkovaním je v okolí Incheba arény.

Dúbravka: Máme pracovnú verziu

Starosta Martin Zaťovič

- Mesto predstavilo zámery parkovacej politiky vo štvrtok, takže jej finálna verzia ešte nie je schválená. Aktuálne narábame s pracovnou verziou, ktorá bude následne predkladaná v komisiách a na zastupiteľstvách mestských častí.

Staré Mesto: Plán preklopíme

Starostka Zuzana Aufrichtová

- Staré Mesto vo vlastnej staromestskej parkovacej politike poskytuje 2 474 parkovacích miest vyhradených pre rezidentov, 119 parkovacích miest vyhradených pre obyvateľov ŤZP a 607 regulovaných voľných parkovacích miest. Predpokladáme, že ak príde k zavedeniu celomestskej parkovacej politiky, existujúce rezidentské parkovacie miesta budú preklopené do celomestskej parkovacej politiky.

Karlova Ves: Problémom sú ulice mimo siete

Starostka Dana Čahojová

- Keďže ide o všeobecne záväzné nariadenie, tak to bude kolektívne rozhodnutie mestského zastupiteľstva. V Karlovej Vsi sú problémom ulice, ktoré nie sú zaradené do cestnej siete.

Devínska Nová Ves: Systém nastavíme

Starosta Dárius Krajčír

- Parkovacie miesta, ktoré budú spoplatnené podľa oficiálneho sadzobníka, budeme ešte nastavovať. V súčasnosti finalizujeme kamerový systém spolu s dohľadovým centrom. Zaparkované vozidlá tak budú naozaj skutočne chránené pred zlodejmi či vandalmi.

Vajnory: Nemáme problémy

Starosta Michal Vlček

- Na túto otázku sa ťažko odpovedá, keďže magistrát ešte neurčil presné pravidlá, podľa ktorých sa budú určovať spoplatnené zóny. V našej mestskej časti v podstate nemáme problémy s parkovaním, takže zatiaľ sme o tomto neuvažovali.

Ostatné mestské časti sa do uzávierky nevyjadrili.

Najrizikovejšie časti podľa analytika: Najhoršie je na tom Petržalka

Ján Bazovský

- Najväčšia zaťaženosť parkovísk je tam, kde sú sídliská. Pribúdajú administratívne budovy s parkovacími miestami, ale tí ľudia niekde bývajú a tam musia zaparkovať. Najhoršie je na tom Petržalka, tam je problém s parkovaním takmer všade. Teraz sa stavajú ďalšie Slnečnice a áut bude nestále pribúdať. Problematické parkovanie je aj v Ružinove, v okolí administratívnych budov, potom sú to určite Kramáre, Dúbravka (Dúbravská cesta) a Dlhé diely.