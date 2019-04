Ako zareaguje? Novozvolená prezidentka Slovenska Čaputová čelí výzve maďarského politika

Predseda zahraničného výboru maďarského parlamentu Zsolt Németh v piatok vyzval novozvolenú slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby sa zasadila za obnovenie práv Maďarov, čo boli po druhej svetovej vojne deportovaní z Československa, napísala v piatok agentúra MTI.

Németh hovoril na akcii usporiadanej k začiatku deportácií v apríli 1947. MTI poznamenala, že viac ako milión Nemcov a viac ako 100 000 Maďarov boli nútene odsunutí z Československa a prišli o občianstvo a majetok na základe kolektívnej viny.

Németh poznamenal, že teraz, keď bol koncept kolektívnej viny odstránený zo zákonov Srbska (uchádzajúceho sa o členstvo v Európskej únii), mohlo by sa tak stať aj na Slovensku. A v tejto citlivej otázke v maďarsko-slovenských vzťahoch by podľa neho mohla zohrať dôležitú úlohu Čaputová. V tejto súvislosti pripomenul jej slová, že jej politické krédo sa opiera o zásadu a hodnotu slobody, ktorá by mala byť zaručená všetkým spoločenstvám, vrátane slovenských Maďarov.

Čaputová vyhrala prezidentské voľby minulý mesiac. Najvyššej funkcie sa ujme v polovici júna. Maďarský parlament v roku 2012 vyhlásil 12. apríl za deň pamiatky odsunutých z "Horného Uhorska", ako sa hovorilo Slovensku v rámci Uhorska do roku 1918. Budapešť dlhodobo spochybňuje výnosy prezidenta Edvarda Beneša, ktoré československých Maďarov a Nemcov zbavili občianstva a aktív a predznamenali ich vysídlenie na základe dohôd víťazných mocností. Odsun časti Maďarov zo Slovenska v rokoch 1947-1948 sa odohral na základe dvojstrannej dohody medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva z februára 1946.

Slovenská aj česká politická reprezentácia zrušenie Benešových dekrétov dlhodobo odmieta. Podľa historikov boli krátko po skončení bojov na frontoch Druhej svetovej vojny urýchlene vysťahovaní Maďari, ktorí sa tam prisťahovali po pričlenení juhoslovenských regiónov k Maďarsku na jeseň 1938.

"K živelnému vyháňaniu Maďarov ako aktu národnej pomsty a začiatku ich hromadného odsunu došlo s vedomím vlády a politických činiteľov vtedajšej ČSR," konštatoval český historik Karel Kaplan vo svojej knihe Pravda o Československu 1945-1948. Návrh vtedajšej československej vlády pristúpiť k organizovanému vysťahovanie zhruba pol milióna Maďarov zo Slovenska narazil na nesúhlas západných mocností. ČSR sa ale podarilo presadiť vzájomnú výmenu niekoľko desiatok tisíc maďarských a slovenských rodín. Okrem toho mnoho Maďarov z juhu Slovenska muselo nastúpiť na nútené práce do českého pohraničia.