Bývalá kozmetička rozbehla pikantný biznis: Keď zistíte, o čo ide, budete sa červenať

Absolventka univerzity skončila s prácou kozmetičky, aby mohla robiť niečo úplne iné.

Teraz rozbehla upratovaciu firmu. Ale nie len takú hocijakú. Jej zamestnanci totiž pracujú nahí! Victoria Murphy (25) zo škótskeho Edinburgu spustila svoju firmu Glimmer a teraz má viac ako 15 zamestnancov, dokonca troch mužov, ktorí si účtujú 55 až 75 libier (64 až 87 eur) za hodinu, v závislosti od úrovne nahoty.

Predtým, než niekoho zamestnala, to podľa The Sun robila sama, pretože nechcela, aby sa jej ľudia dostali do situácie, ktorú ona sama nezažila. Potom založila spomínanú firmu. "Vedela som, že chcem niečo, čo by bolo zábavné, ale nie extrémne. Nie sme eskort, sme koketná zábava." Glimmer ponúka tri úrovne upratovania pre dospelých. Prvá je v spodnej bielizni, druhá hore bez a tretia úplná nahota.

"Nikto z mojich zamestnancov nikdy nemusel robiť nič, pri čom sa necítil dobre," povedala Victoria. Zamestnancov si vyberá v prvom rade podľa toho, aké majú skúsenosti s upratovaním. Potom už ide o osobnosť a o to, ako vedia komunikovať. Samozrejmé je aj to, aby sa cítili pohodlne, keď sú nahí.

Čo sa týka klientov, Victoria pripúšťa, že majú asi 20 stálych a 15 príležitostných. "Myslela som si však, že budeme mať žiadosti prevažne od mužov okolo štyridsiatky, ale klienti sú rôznorodí. Niektorí majú 30 a niektorí aj 80. Muži sú občas osamelí, preto je fajn, aby vedel môj zamestnanec komunikovať, má to byť zábavný zážitok."

Podľa Victoriiných slov ju priatelia a rodina v biznise podporujú. "Trávim veľa času tým, že ľuďom vysvetľujem, že je to všetko seriózne." Tiež rozmýšľajú nad tým, čo robí klient, kým jej zamestnanec upratuje. Victoria tvrdí, že väčšina ľudí je veľmi hanblivá.