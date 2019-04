Šokujúce úmrtie: Známy komik vtipkoval pred publikom o svojej smrti, o 10 minút bol mŕtvy!

Britský stand-up komik Ian Cognito († 60) zomrel na pódiu len desať minút po tom, ako žartoval o mŕtvici.

Diváci si mysleli, že je to súčasť predstavenia. Počas svojej populárnej šou len päť minút sedel ticho na stoličke a nič nerobil. Publikum bolo presvedčené, že je to súčasť šou Lone Wolf Comedy Club, tak sa smiali. Predpokladali, že je to len vtip netušiac, že Ian je vážne chorý.

Podľa Johna Ostojaka, ktorý sa na predstavení v bare Atic v Bicesteri zúčastnil, komik 10 minúť predtým žartoval o tom, že má mŕtvicu. "Predstavte si, že by som tu teraz priamo pred vami zomrel," povedal podľa agentúry SITA. Keď si neskôr počas svojho vystúpenia náhle sadol na stoličku, začal ťažko dýchať a dlho nič nehovoril, všetci si mysleli, že ide o ďalší žart a smiali sa, popisuje situáciu organizátor podujatia Andrew Bird.

Až po niekoľkých minútach, keď mu prišlo zvláštne, že jeho herecký kolega sa stále nehýbe, išiel za ním na pódium. "Ešte aj keď som ho chytal za ruku, predpokladal som, že zrazu spraví ´Hu!´" povedal pre BBC. Okamžite zavolali záchranku, Iana sa im však už nepodarilo zachrániť.

Herec a komik Hound povedal, že "stratili jedného z velikánov". Stand-up komička Luisa Omielan uviedla, že Ian bol úžasný a zomrel ako legenda.