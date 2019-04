Kollár sa v eurovoľbách pridal k Salvinimu: Prečo som sa spojil s extrémistami?!

Pridali sa k radikálom! Boris Kollár (53) a jeho strana si vybrali svojich spojencov v Európe v antisystémových a protimigračných stranách, z ktorých niektoré inklinujú k fašizmu. Iniciatíva na čele s talianskym populistickým politikom Matteom Salvinim (46) chce po májových voľbách ovládnuť európsky parlament.

Kollárovci vstúpili do hnutia Európa národov a slobody (ENF), ktorú zakladá pre eurovoľby taliansky minister vnútra a líder strany Liga severu Matteo Salvini. Nová frakcia chce v Bruseli presadzovať protiimigračnú politiku a návrat k tradíciám. Niektoré strany, ktoré sa pridali k Salvinimu, otvorene hlásajú xenofóbne postoje a majú blízko ku krajnej pravici.

Boris Kollár oceňuje, že Salvini chce spojiť sily politických subjektov, ktoré odmietajú migráciu do Európy, a vstupuje do eurovolieb so sloganom „Menej Bruselu, viac zdravého rozumu“. Oporu v Bruseli pre svoju stranu vidí Kollár v novom projekte. „Chceme podporiť zrušenie Lisabonskej zmluvy a novú spoluprácu národných štátov na základe slobody a suverenity. Rozhodne nie sme za vystúpenie z EÚ. To je dobrý projekt, treba ho len opraviť. Sme proti podpore migrácie a tolerovaniu islamizácie Európy,“ opisal Kollár dôvody vstupu do frakcie.

Salvini má ambíciu vytvoriť najväčšiu frakciu v budúcom Európskom parlamente a podporu hnutia Sme rodina víta.ktorá bude konečne brániť hranice, tradície a právo našich obyvateľov na prácu,“ odkázal Salvini vo videu, ktoré zverejnil Kollár na sociálnej sieti.

Je to posun ku kotlebovcom

Grigorij Mesežnikov, politológ

Sú tu združené radikálne a xenofóbne európske strany. To je zoskupenie protimigračných a protiintegračných strán a pre Borisa Kollára bude veľký problém to vysvetliť. Sme rodina sa presúva na pozície v tejto otázke smerom ku kotlebovcom. Je to z pohľadu Kollárovej strany neopatrný krok a môže im to poškodiť, hoci ich pozície v rámci migrácie sú zhodné aj so Salviniho stranou či s nemeckou extrémistickou AfD. Stratiť môžu na domácej politickej scéne tým, že si príklonom k európskym extrémistom obmedzili koaličný potenciál po voľbách.