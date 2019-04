David chránil matku pred otcom-tyranom († 42), dostal 4 roky: Posledné objatie po rozsudku

Koniec nádejam na podmienku? Súd v piatok rozhodol o Davidovi (19) z Galanty, ktorý pred dvoma rokmi zabil otca Jozefa († 42) kladivom a nožom. Mladík sa k vražde priznal a svoj čin oľutoval.

So slzami v očiach prezradil, že už viac nedokázal znášať otcove bitky a ponižovania, ktorých sa dopúšťal na ňom a na jeho milovanej mame. Rozsudok 4 roky nepodmienečne ešte nie je právoplatný.

David prišiel na pojednávanie v sprievode mamy a priateľky Natálie. Jeho obhajca do poslednej chvíle veril, že obžalovaný mladík z obzvlášť závažného zločinu dostane podmienku. Sudca mal však na vec iný názor. „Obžalovaný je vinný, že 6. 7. 2017 po predchádzajúcich rodinných nezhodách, po tom, ako videl matku plakať, vyšiel na dvor, zobral veľké búracie kladivo, s ktorým sa vrátil do domu, pristúpil k spiacemu otcovi a tri razy ho udrel do hlavy a následne ho minimálne 17 ráz pichol do oblasti chrbta,“ povedal sudca na pojednávaní a vzápätí Davida poslal za mreže na 4 roky s minimálnym stupňom stráženia. Ako mladistvému v čase spáchania trestného činu mu hrozilo 7 rokov basy.

Mladík a jeho rodina sú z rozsudku zrútení. „Môj klient a jeho matka boli dlhoročne fyzicky a psychicky týraní. Preto sa mi zdá trest neprimeraný,“ vyjadril sa Davidov obhajca Daniel Lipšic a dodal:Myslím si, že David je nekonfliktný a pokojný, zdá sa mi, že by bol pre neho spravodlivejší menší trest.“

Sudca po vyhlásení rozsudku konštatoval, že je neprípustné, aby ktokoľvek niekomu vzal život. Podľa neho sa problémy dali riešiť aj iným spôsobom. „Ten, kto to neprežil, nevie. To, čo som si zažil, nezažije každý človek, ja som nemal detstvo,“ povedal tichým hlasom pred súdom David, ktorý sa proti rozsudku odvolal, a tak bude mať posledné slovo krajský súd.