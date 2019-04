Mark Dobrovič z Najväčšieho víťaza tajil dlhé mesiace veľké tajomstvo: Po šou prišiel rýchly rozvod

Začal novú etapu! Mark Dobrovič (36), ktorého preslávila šou Najväčší víťaz, radikálne mení svoj život. Po tom, čo sa mu z pôvodných 196 kíl podarilo zhodiť takmer polovicu hmotnosti, nastali v jeho súkromí veľké zmeny, ktoré sa mu podarilo dlhšiu dobu utajiť.

Okrem toho, že schudol desiatky kíl, zdravší životný štýl a záľuba v cvičení mu narobili v živote poriadny vietor. Manželku Danku (35), s ktorou má dcérku Sárku (9), totiž vystriedala mladšia priateľka Lenka (26), ktorú zbalil po šou.

Dobrovič už na začiatku šou Najväčší víťaz minulý rok pred kamerami priznal, že obezita mu nepríjemne poznačila aj intímny život s manželkou, s ktorou mali oddelené spálne. Zhodiť obrovskú váhu sa rozhodol aj kvôli dcérke Sáre, ktorá sa začínala za neho hanbiť a to ho veľmi bolelo.

Aj keď sa mu podaril úctyhodný výkon a schudol takmer osemdesiat kíl, zdravie sa mu zachrániť podarilo, manželstvo však nie. Dobrovičovci sa v rýchlosti rozviedli. „Nerozumeli sme si vo veľa veciach, ale rozišli sme sa v dobrom, nie v zlom. Stále máme spoločnú dcéru. Vychádzame naozaj veľmi dobre. Ani sme sa nehádali, len sme si povedali, čo a ako. Je to teraz medzi nami ešte lepšie než predtým,“ povedal Novému Času Mark, ktorý má s exmanželkou striedavú starostlivosť o dcérku.

Láska cez internet

K novej partnerke, s ktorou je už viac ako pol roka, Dobroviča doviedla práve železná vôľa schudnúť. „Spoznali sme sa v skupine na facebooku o chudnutí. Potom sme sa rozhodli založiť si svoju vlastnú skupinu Schudni natrvalo - zdravá strava, cvičenie a chudnutie. Vzájomne sa podporujeme a radíme našim členom, ako schudnúť bez chémie, diét a jojo efektu,“ prezradil Mark, ktorý chce spolu s priateľkou motivovať ľudí na zdravší životný štýl.

Okrem novej partnerky sa môže pochváliť aj novým telom a odkedy sa pustil do boja s nadbytočnými kilami, ručička na váhe sa výrazne posunula doľava. Z pôvodných takmer dvesto kíl poriadne ubudlo a váha teraz ukazuje 117 kíl. Podarilo sa mu to aj vďaka pravidelnému cvičeniu a behu, kde to dotiahol až na nedávnu účasť na maratóne. Hoci nečakane skolaboval pre prudkú bolesť v lýtku, nevzdáva sa a už teraz trénuje na ďalšie preteky.