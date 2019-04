Dojatý Hryc na krste svojej knihy Inventúra: Mám len dve najbližšie osoby

Uviedol knihu do života! Herec Andy Hryc (69) je známy svojou prostorekosťou. Keďže si v živote prešiel viacerými neľahkými obdobiami, rozhodol sa to pred šiestimi rokmi všetko spísať na papier.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vydal svoju prvú knihu Inventúra a vo štvrtok už stihol pokrstiť aj jej pokračovanie. Hryc pre Nový Čas priznal, že má len dve osoby, ktoré sú jeho srdcu najbližšie.

V prvom diele knihy Inventúra sa Hryc rozhodol, že okrem spomienok na detstvo uverejní aj zážitky s verejne známymi osobnosťami. Po jej vydaní zostali mnohí šokovaní. To však Andyho neodradilo, ba naopak, nakoplo ho to v pokračovaní. „Keď som to prvýkrát robil, nevedel som, akú to bude mať odovzvu. Ale predalo sa 20-tisíc kníh. Takže trému nemám, viem, do čoho idem,“ priznal pre Nový Čas herec, ktorý pokrstil druhý diel Inventúry.

Krstnou mamou diela sa stala dcéra Wanda. „Je to preto, lebo už mám len dvoch najbližších ľudí - moju ženu a moju dcéru. Žena je v kúpeľoch, tak tam už veľmi výber nebol,“ dodal Hryc, ktorý tak narážal na smrť syna Jakuba.

Wanda prišla na krst s manželom Marekom a troma synmi Artemom, Vadimom a Nazarom. Aj napriek materským a pracovným povinnostiam už stihla otcovo dielo prečítať. „Kniha je veľmi úprimná, je taká, ako je celý on,“ uzavrela Wanda.