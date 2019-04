Bežíme za Európu: Beh Devín - Bratislava 2019

Takmer 200 ľudí pobeží v nedeľu 14. apríla za Európu v rámci národného behu Devín - Bratislava 2019. Cieľom tímu „Bežím za Európu“ je prispieť k väčšej informovanosti o Európskych voľbách, ktoré sa na Slovensku budú konať 25. mája 2019.

Európsky tím bežecky podporia niektorí poslanci Národnej rady SR, kandidáti v eurovoľbách, zástupcovia viacerých ministerstiev, verejnej správy, inštitúcií EÚ, diplomatickej komunity, vrátane bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu.

Slovensko vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 zaznamenalo najnižšiu účasť zo všetkých členských krajín EÚ. Členovia tímu „Bežím za Európu“ svojou účasťou na tomto najstaršom atletickom podujatí na Slovensku pomôžu zvýšiť povedomie o eurovoľbách a zviditeľniť iniciatívu tentorazidemvolit.eu. Bežci tiež podporia dôležitosť kvality ovzdušia a jeho vplyv na naše zdravie. Podľa Európskej environmentálnej agentúry je znečistenie ovzdušia každoročne zodpovedné za viac ako 400.000 predčasných úmrtí v EÚ. Komisia je odhodlaná prispievať k väčšej spolupráci v oblasti čistejšieho ovzdušia a v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky organizuje 28. a 29. novembra 2019 druhé fórum EÚ o čistom ovzduší.

Európsky tím bude bežať s podporou Európskej investičnej banky, Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pri tejto príležitosti povedal: „Účasťou na behu Devín – Bratislava môžeme spojiť zdravý pohyb s hodnotami ako zdravé ovzdušie či zdravá príroda, ale aj s demokratickou potrebou zdravej Európskej únie. Keď chceme mať telo v dobrej kondícii, musíme pre to niečo urobiť- a to platí aj keď chceme žiť v zdravom prostredí a v zdravej spoločnosti. Beh môže v tomto byť pekným symbolom. Trocha námahy predsa stojí za dobrý pocit z podpory správnej veci! Rovnako verím, že tak aktívne ako pristupujeme k behu Devín - Bratislava, Slováci pristúpia aj k účasti v eurovoľbách 25. mája a pričiníme sa tak spoločne o to, aby sme mali Úniu podľa našich predstáv."

Bežci európskeho tímu budú oblečení v modrých tričkách s nápisom „Bežím za Európu“ a hashtagmi #tentorazidemvoliť a #CleanAirEU.

Viac informácii o európskych témach nájdete na www.europa.sk.