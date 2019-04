Lucia Hurajová na galavečeri bez manžela: Spoločnosť jej robil iný dôležitý muž jej života

Lucia Hurajová je mamou troch detí a starostlivosť o ne je zväčša na jej pleciach. Bez pomoci rodičov a hlavne mamy by si však neporadila. Ináč by ťažko skĺbila rodinu s prácou. Čoskoro to však bude o čosi ťažšie, pretože syn začne byť školákom. A ak to bude fungovať tak, ako to bolo za detstva Lucie, tak sa Maxík má na čo tešiť! Lucia ako prvorodené dieťa v rodine si to totiž odžila na vlastnej koži. A z istých vecí má obavy.