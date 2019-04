Prachařovej tipy, ako ostať pre partnera atraktívna na materskej: Jeden z nich zaberie len 30 sekúnd

Agáta Prachařová má dve deti, staršieho Kryšpína (7) s hráčom amerického futbalu Miroslavom Dopitom, a mladšiu Miu (1,5) so súčasným manželom, českým moderátorom Jakubom Prachařom. Dvojica sa zosobášila pred šiestimi rokmi.

Agáta sa v súčasnosti venujem materským povinnostiam a skúsenosti z nich zúročuje tiež v úlohe moderátorky - účinkuje v novej relácii televízie Prima Maminka nad vecou. Agáta nedávno poskytla rozhovor pre svitavsky.denik.cz, kde odpovedala aj na otázku, ako môže podľa nej žena ostať pre partnera aj po rokoch atraktívna.

,,Nájdite si na partnera čas bez detí. Ja hovorím, že opatrovateľka nie je zločin. Občas deti niekam dať, aby som tiež trochu mala partnerský život, je veľmi dôležité," myslí si Agáta, ktorá pridala pár tipov. ,,Keď sa manžel vracia z práce, tak si môžem namaľovať riasy. Stojí ma to tridsať sekúnd času. Také malé krôčiky môžu pomôcť. Alebo keď manžel odchádza do práce a ja som ešte v pyžame, tak by bolo dobré, aby ma v ňom nevidel, keď príde domov. Každá žena by sa mala snažiť, aby si partnera udržala. Aj keď je napríklad unavená, tak si môže umyť vlasy. Bolí to, ale ide to," radí manželka Jakuba Prachařa.