V Poprade už majú za Stantiena náhradu: Trénerskú otázku vyriešili rýchlo

Hokejistov Popradu v budúcej sezóne 2019/2020 z pozície hlavného trénera povedie doterajší asistent František Štolc.

Na lavičke mu budú vypomáhať Pavel Paukovček a Ján Šimko. Brankárov bude mať naďalej na starosti Stanislav Salát a konzultantom tímu zostáva Juraj Bondra. Referuje o tom oficiálny web "kamzíkov".

V aktuálnom ročníku 2018/2019 bol koučom Popradčanov Roman Stantien, tomu však po vyradení v semifinále play-off s Banskou Bystricou (2:4 na zápasy, pozn.) vedenie klubu nepredĺžilo zmluvu.

"Odkedy som vo vedení, tak som prezentoval myšlienku, že na lavičke nášho tímu by mal stáť tréner z Popradu. Ten čas nastal práve teraz. Za ostatné tri sezóny odviedol pán Štolc skvelú prácu a myslím si, že je pripravený na to, aby zvládol úlohu hlavného trénera. Je kvalifikovaný a má za sebou niekoľkoročnú trénerskú kariéru. Verím, že to bolo správne rozhodnutie," poznamenal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.