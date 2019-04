Šokujúci prípad sa stal v piatok skoro ráno v Nových Zámkoch.

Neznáma osoba okolo 05:30 poliala kyselinou do tváre 39-ročnú ženu, ktorá venčia psa. Ako polícia informovala na sociálnej sieti, žena si sama privolala pomoc. So zraneniami ju previezli do nemocnice. Polícia zabezpečuje dôkazy a vykonáva prvotné úkony na mieste činu.

Podľa najnovších informácii napadnutá žena po prevoze do nemocnice zomrela.