Zväčšenie pŕs ju mohlo stáť život: Pohľad na nechutný následok spackanej plastiky je len pre silné žalúdky

Svoje rozhodnutie poriadne oľutovala. Fotky v článku nie sú vhodné pre maloletých čitateľov a citlivé povahy.

Túžba po väčších prsníkoch sa mohla Holly McCulloch (28) stať osudnou. Mladá Britka z mesta Greasby bola nešťastná zo svojej hrude a rozhodla sa pre plastiku na klinike v Istanbule. Nemocnicu našla na sociálnych sieťach, no stala sa ďalšou ženou, ktorej v Turecku spackali chirurgický zákrok.

Holly sa nechala nalákať na pútavú reklamu s dobrou cenou. Za päť dní na klinike, ktoré zahŕňali okrem operácie aj all-inclusive pobyt, zaplatila 2700 libier (vyše 3000€). V Spojenom kráľovstve by len za zákrok zaplatila medzi 3500 až 7000 librami (4000 až 8000 eur). Ušetrila síce peniaze, no takmer za to zaplatila životom a ostali jej len oči pre plač. Kráska má teraz jeden prsník veľkosti B a druhý D. Fotogalériu len pre silné povahy si môžete pozrieť tu.

Na mieste ju však čakala šokujúca pravda. Krásna vila, v ktorej mala byť ubytovaná, bola zanedbaná a sestričky ani nevedeli rozprávať po anglicky. Celý pobyt sa dorozumievali len pomocou prekladača. "Bola som nervózna lebo celé to bolo čudné a uponáhľané. Posledná vec, ktorú si pamätám pred operáciou, bol lekár, ktorý mi povedal, že sa prebudím s veľkými kozami," cituje Holly portál The Sun. Po zákroku sa zobudila s prsníkmi veľkosti G a neznesiteľnou bolesťou. Situácia bola taká vážna, že implantáty jej museli z tela urýchlene odstrániť. "Keď som sa prebudila, implantáty boli preč. Jediné, čo ostalo bola natiahnutá koža z obrovských implantátov," spomína. Na klinike jej po prvej spackanej operácii ponúkli bezplatnú náhradu, ktorú napokon prijala.

O pár mesiacov sa vrátila do Turecka a nechala si zväčšiť prsia na košíky D. „Tentokrát vyzerali skvele. Bola som šťastná, no na druhý deň sa to zhoršilo. Mala som teploty a zalieval ma studený pot." Napriek zdravotnému stavu odletela hneď na ďalší deň do Británie. Na letisku v Manchestri ju už čakala sanitka, ktorá ju odviezla do nemocnice. Lekári boli z jej plastiky zhrození, no poslali ju domov len s antibiotikami.

Zdravotný stav mladej ženy sa natoľko zhoršil až sa jej pod jedným prsníkom vytvorila obrovská diera z odumretého mäsa. V rane sa jej začala šíriť infekcia. O pár dní sa Holly ocitla v nočnej more. „Zdvihla som rifle a počul som zvuk trhania, pozrela som sa dolu a môj implantát vyskočil von. Bola som zdesená, nemohla som uveriť, že sa mi to stalo." Jediné, čo mohli lekári spraviť, bolo odstránenie vytŕčajúci implantát a predpísanie množstva liekov na infekciu. Holly po 5 dňoch prepustili z nemocnice s rôzne veľkými prsníkmi. Musí počkať tri mesiace, aby mohla dostať nový implantát za 1000 libier (viac ako 1100 eur).