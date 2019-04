Chárov Boston začal play off domácou prehrou, Halák v zostave Bruins chýbal

Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom vstúpili do štvrťfinálovej série play off Východnej konferencie zámorskej NHL domácou prehrou 1:4 s Torontom Maple Leafs.

Bruins sa ujali vedenia v 10. minúte presilovkovým presným zásahom Patricea Bergerona, obrat hostí režíroval dvojgólový Mitchell Marner.

Slovenský kapitán Bruins bol na ľade viac ako 19 min a štatistiky si rozšíril o jeden mínusový bod, 2 strely na bránku, 2 "hity" a zablokoval 2 strely súpera. V záverečnej dvadsaťminútovke sedel na trestnej lavici za nedovolené bránenie, no hostia jeho vylúčenie nevyužili.

"Myslím si, že to bol z našej strany dobrý zápas. Inkasovali sme síce prvý gól, keď sme nezachytili úvod stretnutia, ale potom sme hrali dobre a vedel som, že stav môžeme otočiť. V druhej tretine sme tiež mali jeden hluchý úsek, ale inak si myslím, že sme hrali fajn," povedal podľa nhl.com tréner Maple Leafs Mike Babcock.

Domáci otvorili skóre v 10. min, no ešte v prvej tretine vyrovnal 21-ročný útočník Mitchell Marner, ktorý neskôr premenil aj trestné strieľanie počas vlastného oslabenia a poslal Toronto do vedenia, ktoré hráči Maple Leafs do konca zápasu nepustili z rúk. Marner je iba piaty hráč v histórii zámorskej profiligy, ktorý počas play-off skóroval z trestného strieľania v početnej nevýhode.

Pri úspešnom ťažení tímu z Ontária mal kľúčovú úlohu aj dánsky brankár Frederik Andersen, ktorý kryl 37 striel súpera. Gólman Bostonu Jaroslav Halák sledoval duel iba zo striedačky.

"Je to tím, ktorý ťaží z nahadzovania puku na bránku. My sme dostatočne nebránili modrú čiaru, a to je proti mužstvu ako Toronto kľúčové," uviedol autor jediného zásahu "medveďov" Patrice Bergeron.

Obhajca titulu Washington Capitals si poradil s Carolinou 4:2. Základ víťazstva položil v prvej tretine, keď si vybudoval trojgólový náskok.

Calgary v prvom zápase štvrťfinálovej série Západnej konferencie zdolalo Colorado 4:0. Čistým kontom a asistenciou sa na triumfe "plameňov" podieľal brankár Mike Smith, dvakrát sa do streleckej listiny zapísal Matthew Tkachuk.

NHL - 1. kolo play off:

štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:

Boston - Toronto 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) - stav série: 0:1

Góly: 10. Bergeron (Marchand, Krug) - 17. Marner (Muzzin, Tavares), 23. Marner (z tr. strieľania), 39. W. Nylander (Kadri, Marleau), 59. Tavares

Zdeno Chára (Boston) 19:32 min, -1, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku, 2 "hity", zablokoval 2 strely súpera.

Washington - Carolina 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) - stav série: 1:0

Góly: 10. Bäckström (Carlson, Orpik), 14. Bäckström (Kuznecov, Carlson), 19. Ovečkin (T. Wilson, Carlson), 60. Eller - 46. Svečnikov (Wallmark, D. Hamilton), 48. Svečnikov (Wallmark, Faulk).

štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápas:

Calgary - Colorado 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) - stav série: 1:0

Góly: 35. Mangiapane, 39. M. Tkachuk (Giordano, E. Lindholm), 58. Backlund (S. Bennett, R. Andersson), 58. M. Tkachuk (M. Smith).