Bývalá kuchárka sa začala nakrúcať, teraz nevie čo s prachmi: Zábery len od 18 rokov!

Bývalá kuchárka zarobila balík tým, že na internete zdieľa fitness fotky a videá.

Jem Wolfie z Austrálie získala na Instagrame 2,6 milióna sledovateľov a tvrdí, že za deň zarobí 30-tisíc dolárov (26 653 eur) tým, že predáva fotky a videá na stránku OnlyFans. Blondínka odišla so strednej školy a po rýchlom zaučení pracovala 70 hodín do týždňa ako kuchárka. Avšak po nejakom čase sa jej začalo dariť v basketbale, hrajúc západoaustralsku basketbalovú ligu.

Kariéra jej skončila v roku 2015 po vážnom zranení kolena. Počas rehabilitácie začala na Instagrame zdieľať krátke videá a jej popularita rýchlo vzrástla. Získala množstvo sledovateľov, ktorým zdieľa videá o basketbalových trikoch. A peniažky sa začali sypať. „Začala som s videami nielen preto, aby som samu seba motivovala k cvičeniu, ale aj preto, aby som inšpirovala ostatných,“ tvrdí Jem pre portál Ladbible.

„Robím veľa drepov, viem totiž, čo chce moje publikum vidieť. Nikdy nemôžete vynechať tréning nôh. Mohla som byť len ďalšia fitnesska, no chcela som vyniknúť a byť iná. Basketbal bol vždy veľká súčasť môjho života, tak som ho zakomponovala do svojich príspevkov.“ Na svojom profile však nezdieľa žiadne nahé fotky. „Ľudia sa sťažujú a pýtajú si nahotu. No kam sa potom posuniete? Začnete pridávať také fotky a ani neviete ako a váš profil sa stane obyčajným pornom. Pomohlo mi, ako vyzerám, no mám svoje hranice. Verím, že niečo by sa proste ukazovať nemalo, to si schovávam pre svojho budúceho partnera,“ tvrdí Jem.

Keďže jej profil na stránke OnlyFans je exkluzívny, líši sa od Instagramu a jej sledovatelia platia 15 dolárov (13 eur) za mesiac, aby mohli vidieť jej príspevky. Vďaka tomu si už od augusta roku 2018 zarobila niečo cez 2 milióny dolárov (1,7 milióna eur).