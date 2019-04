Dohra drámy v Nových Zámkoch: Adriánka, ktorý chodil po parapete, odobrali matke

Stačilo málo a mohlo sa stať veľké nešťastie! Adriánka (4) z Nových Zámkov zachránili policajti, keď sedel na parapete okna na 4. poschodí a vyhadzoval von hračky. Jeho matka Soňa (29) podľa polície opitá a sfetovaná spala v obývačke.

Chlapček spadol z toho istého balkóna už pred rokom aj pol a mesiace bojoval o život. Dnes je už v rukách sociálky a umiestnený v ústave. Chlapček sa hral v stredu na parapete okna na 4. poschodí. Vyhadzoval von veci, medzi nimi aj kľúče od bytu. Policajti tak anjelika zachránili pred najhorším. Podľa nitrianskej krajskej policajnej hovorkyne Renáty Čuhákovej chlapček nebol doma sám.

Muži zákona našli v izbe spiacu ženu (29). „Keďže javila známky požitia alkoholu a omamných látok, bola podrobená testu. V jej dychu bolo zistených 0,69 promile. Aj test na požitie omamných a psychotropných látok bol pozitívny na metamfetamín a benzodiazepín,“ povedala Čuháková.

Malý anjelik z balkóna bytu už vypadol koncom augusta 2017. Aj vtedy jeho matka spala, rodičia chlapca však tvrdili, že ho najskôr uložila a až potom si ľahla. Lekári ho uviedli do umelého spánku a mesiace bojovali o jeho život. Matka vtedy mala problém so zákonom. „Za prečin ublíženia na zdraví bola odsúdená na jeden rok odňatia slobody, ktorý sa podmienečne odložil so skúšobnou dobou na 18 mesiacov,“ potvrdila Lenka Kiradziev, hovorkyňa súdu.

Rozsudok bol vydaný 16. februára 2018, čo znamená, že Soňa je stále v podmienke. Ako je možné, že chlapček ostal ďalej v rodine? „V rodine dieťaťa sa vykonávajú opatrenia od septembra roku 2016. Maloletý Adrián je dieťa, ktoré je vzhľadom na svoj zdravotný stav a mentálny vývoj vyžadujúce špecifickú starostlivosť.

Po incidente v auguste 2017 úrad konzultoval s lekárom matky jej schopnosť poskytovať starostlivosť dieťaťu, a lekár potvrdil, že matka je schopná sa o dieťa postarať,“ povedala Jana Lukáčová z ÚPSVaR a dodala: „Úrad vykonával dohľad nad starostlivosťou o maloleté dieťa, medzi matkou a dieťaťom je vytvorený vzťah a matka sa o dieťa primerane starala.“ Vo štvrtok bol Adriánko prepustený z nemocnice a umiestnený do ústavnej starostlivosti. „Polícia v tomto prípade koná pre podozrenie z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby,“ dodala Čuháková.