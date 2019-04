Partner novozvolenej prezidentky Konečný sa rozhovoril: Aký je môj vzťah s Čaputovej exmanželom?!

Konečne nechal nahliadnuť do ich súkromia. Frajer novozvolenej prezidentky Peter Konečný už dávnejšie Novému Času prezradil, že Zuzanu Čaputovú registroval vo svojom susedstve už dávno.

Ľady sa pohli až po tom, ako ju požiadal o pózovanie na portrét. Ukázalo sa, že Čaputová vtedy bola ešte vydatá. Aké má Konečný teraz vzťahy s Čaputovej exmanželom?! „So Zuzkou sa poznám od detstva. Sme z jednej štvrte a dokonca naši rodičia a možno aj starí rodičia spolu vyrastali. Zuzku som oslovil na fotenie portrétu a nejako sme si potom neprestali písať. Partnermi sme približne dva roky,“ povedal Novému Času Konečný v rozhovore zo začiatku marca.

Muzikant a fotograf pre týždenník Plus 7 dní teraz prezradil aj bližšie detaily ich spoznávania. V čase prvého fotenia vraj bola plachá a... zadaná! „Zuzka však bola počas fotenia vydatá, takže som ju nijako neatakoval. Naše písanie prišlo až neskôr, keď bolo jasné, že jej vzťah sa ocitol v štádiu, ktoré nebude mať pokračovanie,“ vysvetlil Konečný.

Žiarlia na seba?

Aký je v skutočnosti jeho momentálny vzťah s exmanželom novej prezidentky? „Ivan, Zuzanin exmanžel, je jedna komplexná osobnosť. Myslím si, že ako veľmi priateľskú a komplexnú osobnosť ho vníma aj Zuzana. Aj ich rozvod bol, ak sa to dá tak nazvať, doslova príkladný,“ tvrdí hudobník.

Konečný má takisto ako Čaputová potomstvo z prvého manželstva a tvrdí, že problém s exmanželom nie je ani pri starostlivosti o deti. „Vieme sa na všetkom dohodnúť a nevidím žiadny problém ani do budúcnosti. Z jeho strany som cítil aj istú vďaku, že aj servis deťom poskytujem, čo je, myslím, výraz komplexnosti jeho osobnosti,“ hovorí Konečný a dodáva, že na seba ani nežiarlia: „Máme dobrý a konštruktívny vzťah. Sme v kontakte.“

Bude ako Kiskova manželka?

Kým v USA je funkcia prvej dámy oficiálne uznaný a dokonca platený štatút, na Slovensku to tak nie je. Ľudia napriek tomu očakávajú, že sa bude partner hlavy štátu venovať dobročinnej činnosti a sprevádzať svoju polovičku na akciách. Konečný to berie ako výzvu a počíta, že prejde protokolárnym školením, aby nevyrobil faux pas.

„Mám pocit, že by bola premárnená príležitosť, keby som to nevyužil na pomoc tým, ktorí to potrebujú...,“ vysvetľuje Konečný, ktorý sa vyjadril aj k predchádzajúcej prvej dáme - Martine Kiskovej. „Pani Kisková chcela zostať v úlohe matky a ja ju za to v žiadnom prípade neodsudzujem ani nijakým spôsobom nehodnotím...“ dodal Konečný.